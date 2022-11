Syker Haushalt 2023: Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer

Von: Michael Walter

An einer Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer führt kein Weg mehr vorbei: Das geht aus dem Entwurf für den Haushalt 2023 hervor. © Jens Büttner/zb/dpa

An einer kräftigen Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer führt kein Weg mehr vorbei: Das geht eindeutig aus dem Entwurf für den Haushalt 2023 hervor, der in diesen Tagen in die politische Beratung geht. Schon für den Haushalt des laufenden Jahres hatte die Stadtverwaltung eine Steuererhöhung vorgeschlagen, dafür im Rat jedoch keine Mehrheit gefunden. Wobei allen Beteiligten klar war, dass die Entscheidung darüber nur ins nächste Jahr vertagt war.

Syke – Sowohl in der aktuellen als auch in der mittelfristigen Finanzplanung fehlt Geld: 3,3 Millionen Euro im nächsten Jahr, fünf Millionen im übernächsten und so weiter. Bis 2026 addiert sich dieses Defizit auf knapp 20 Millionen. Doch die sind nicht das eigentliche Problem – diese Löcher lassen sich laut Kämmerer Peter Pawlik durch die vorhandenen Rücklagen noch stopfen.

Das eigentliche Problem ist, dass die Stadt zu wenig Geld verdient, um davon Zinsen und Tilgung für die laufenden Kredite zu bezahlen. Denn die müssen aus den laufenden Einnahmen bedient werden, und alte Schulden dürfen nicht durch das Aufnehmen von neuen Schulden bezahlt werden.

Stadt muss mehr Einnahmen erwirtschaften

„Die gesetzlichen Anforderungen für die notwendige Finanzierung der Tilgung der aufgenommenen Kredite können nach heutiger Sicht bis 2026 nicht erfüllt werden“, lautet die Einschätzung des Kämmerers.

Heißt: Die Stadt muss mehr Einnahmen erwirtschaften. Und die einzigen Stellschrauben, an denen sie dafür drehen kann, sind Grundsteuer und Gewerbesteuer. Peter Pawlik schlägt eine Erhöhung der Hebesätze um jeweils mindestens 30 Punkte vor. Wobei er selber jetzt schon weiß, dass das noch lange nicht reichen würde. Eine Erhöhung um je 30 Punkte würde etwa 1,2 Millionen Euro mehr im Jahr bringen.

Das würde zwar reichen, um die gesetzlichen Anforderungen wieder zu erfüllen, aber nicht das Finanzierungsloch stopfen. Schon für 2023 bliebe immer noch ein Defizit von mehr als zwei Millionen Euro, für das die Stadt ihre Rücklagen anknabbern müsste. Und in den Folgejahren wären es jeweils zwischen vier und fünf Millionen.

Wenn die Rücklagen aufgebraucht sind

Ohne dass Pawlik es ausdrücklich sagt, legt er damit eine weit kräftigere Erhöhung der Hebesätze nahe. Auch mit dem Hinweis, dass die eigentlichen Probleme 2025/26 erst anfangen würden. Denn dann wären die vorhandenen Rücklagen aufgebraucht. Und: „Für 2025 ist zumindest bei der Grundsteuer keine Erhöhung möglich, da dann die neue Grundsteuerreform in Kraft tritt und eine Aufkommenserhöhung in Niedersachsen gesetzlich ausgeschlossen ist.“

Die im laufenden Jahr rasant gestiegenen Strom- und Gaspreise wirken sich auf den städtischen Haushalt noch nicht aus: Bis Ende 2023 hat die Stadt feste Lieferverträge – und betet, dass die Anbieter diese nicht vorzeitig kündigen.

Der Haushaltsentwurf geht in dieser Woche in die Beratung durch die politischen Gremien. Den Auftakt geben dabei die Ortsräte: Sie müssen formal „gehört“ werden, jedoch nur zu den Teilbereichen, die die Ortschaften selbst unmittelbar betreffen. Am 30. November berät der Finanz- und Wirtschaftsausschuss den Entwurf und am 1. Dezember der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss. Der Rat entscheidet am 15. Dezember.