Grundschule Barrien: Architektengutachten soll Ausbau und kompletten Neubau prüfen

Von: Michael Walter

Umbau, Anbau, Neubau? Egal wie die Entscheidung am Ende ausfällt: Zum nächsten Schuljahr ändert sich bei der Grundschule an der Wassermühle jedenfalls noch nichts. © Frank Jaursch

Die Grundschule in Barrien soll zur offenen Ganztagsschule werden. Doch dafür braucht man ein erweitertes Raumangebot. Die Frage ist, ob sich all diese Räume auf dem vorhandenen Schulgrundstück überhaupt bauen lassen oder die Stadt zusätzliche Flächen schaffen müsste.

Syke – Was kostet eine Ganztags-Grundschule für Barrien? Antwort auf diese Frage verspricht sich die Stadt von einem Architekten-Gutachten, das sie jetzt in Auftrag geben will. Anfang kommenden Jahres sollen die Ergebnisse auf dem Tisch liegen. Den Arbeitsauftrag dafür erbat sich die Verwaltung am Dienstagabend vom Schulausschuss. Der sprach eine einstimmige Empfehlung aus. Den eigentlichen Beschluss muss nach den Herbstferien der Rat treffen.

Ausdrücklich soll das Gutachten auch prüfen, ob statt eines Ausbaus im Bestand nicht ein völliger Neubau der Grundschule an anderer Stelle die sinnvollere Lösung wäre. „Das ist eigentlich das, was wir am liebsten hätten“, so Stefanie Bremer (CDU). Den Grund lieferte Kenneth Bak (SPD) nach: „Der jetzige Standort ist eng begrenzt, sogar in der Höhe. Ein Ausbau im Bestand würde daher sehr teuer werden.“

Der Ausbau der Grundschule an der Wassermühle zur offenen Ganztagsschule beschäftigt Politik und Verwaltung jetzt schon zehn Jahre: 2012 bestand darüber allgemeiner Konsens. Zur Debatte stand lediglich die Frage, wann. Oder genauer: ob der Ausbau aller Grundschulen im Stadtgebiet gleichzeitig erfolgen sollte oder nacheinander. Für gleichzeitig fehlte damals das Geld. Also wurde zunächst die Grundschule am Lindhof in Syke ausgebaut. Barrien und Heiligenfelde sollten direkt im Anschluss folgen, und zwar in genau der Reihenfolge.

Als Barrien dann an der Reihe gewesen wäre, stellten sich die Eltern auf die Hinterbeine und wollten ihre Halbtagsschule mit Hortbetreuung behalten. Also lautete der neue Beschluss, zunächst Heiligenfelde auszubauen und Barrien erst danach.

Unabhängig davon hat die Stadt in den vergangenen Jahren erheblich in Anbauten und Modernisierung der Barrier Grundschule investiert. Schon mit Blick auf die zukünftige Ganztages-Grundschule, aber von Anfang an mit viel Sand im Getriebe. Nicht zuletzt, weil die Schule lange Zeit nur eine kommissarische Leitung hatte und es deshalb kein Raumkonzept für eine Ganztagsschule gab.

Mit Björn Scheer gibt es nun seit einigen Jahren wieder einen Schulleiter, und der hat inzwischen auch das bislang fehlende Raumkonzept erstellt. Sein Entwurf ist die Grundlage für den Arbeitsauftrag, um den die Stadtverwaltung im Fachausschuss gebeten hatte. Scheer führt in seinem Entwurf auf, wie viele Räume welcher Art er für den funktionierenden Betrieb einer ganztägigen Grundschule für erforderlich hält. Die Frage ist allerdings, ob sich all diese Räume auf dem vorhandenen Schulgrundstück überhaupt bauen lassen oder die Stadt zusätzliche Flächen schaffen müsste.

Die Stadtverwaltung betrachtet diese Frage aus einer etwas anderen Perspektive: So ein Entwurf sieht viele Räume vor, aber nicht alle werden gleich oft benutzt. Wäre es daher möglich, einige Räume so anzulegen, dass sie gleich mehrere Funktionen erfüllen könnten? Weil das wieder Flächen und vielleicht sogar Kosten sparen könnte.

Das Architektengutachten soll ausdrücklich mehrere verschiedene Alternativen vorschlagen und miteinander vergleichen. Und laut der einstimmigen Empfehlung des Fachausschusses soll es jetzt zusätzlich auch einen kompletten Neubau der Schule an einer anderen, nicht näher genannten Stelle prüfen. Denn – so die Erklärung von Kenneth Bak – falls das Gutachten zu dem Ergebnis komme, dass eine Umsetzung des Raumkonzepts gar nicht oder nur sehr schwierig oder nur zu unverhältnismäßig hohen Kosten möglich wäre, stehe man ohnehin an dem Punkt, an dem man sich mit einem Neubau beschäftigen müsse. Mit einer entsprechenden Ausweitung des aktuellen Prüfauftrags spare man Zeit. Denn die drängt: Zum Schuljahr 2025/26 soll die Ganztagsschule in Betrieb gehen.

Aber nicht vorher! Auch das empfahl der Ausschuss einstimmig. Im Zusammenhang mit den fehlenden Plätzen in der Nachmittagsbetreuung in Barrien (wir berichteten) war die Überlegung aufgekommen, an der Grundschule vorzeitig den Ganztagsbetrieb aufzunehmen. Nach Gesprächen mit allen beteiligten Stellen hat die Verwaltung diese Idee aber wieder verworfen. „Warum wir dann jetzt beschließen, nichts zu beschließen“, erklärte im Ausschuss ebenfalls Kenneth Bak: „Weil große Unsicherheit bei den Eltern herrscht und wir jetzt zeigen: Zum nächsten Schuljahr ändert sich nichts.“