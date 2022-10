Grundschul-Sporttag in Syke: Selbst die eigenen Lehrer staunen

Von: Marten Vorwerk

Teilen

Übungsleiter des TuS Syke gaben den Kindern beim Turnen Hilfestellungen. © marten vorwerk

Syker Grundschüler zeigen beim Sporttag Engagement und Aufmerksamkeit. Übungsleiter sowie Lehrer freuen sich über motivierte Kinder beim Basketball, Jiu-Jitsu oder Turnen.

Syke – Ob beim Turnen, Basketball, Jiu-Jitsu oder Tischtennis – die Kinder der Grundschule Am Lindhof waren beim Grundschul-Sporttag, initiiert vom TuS Syke, hoch motiviert. „Die Lehrer sind ganz begeistert, wie die Schüler zuhören und den Übungsleitern folgen“, lobte Sigrun Steinmetz. Sie ist die 1. Vorsitzende des TuS Syke und Mitorganisatorin des 2. Sporttages an der Grundschule Am Lindhof.

Vier von insgesamt sieben angebotenen Sportarten konnten die Kinder der zweiten, dritten und vierten Klasse im Vorfeld als Wunsch angeben. Bei zwei Sportarten durften sie dann ihr Können zeigen. „Der Erstwunsch ist definitiv erfüllt worden. Gerade dabei waren die Kids Feuer und Flamme und sehr engagiert“, schwärmte Tobias Paul, Referendar an der Grundschule.

Tischtennis-Roboter im Einsatz

Damit meinte er zum Beispiel die Sportler, die beim Turnen den Auf- und Schwung übten, beim Basketball den Ball von Kiste zu Kiste dribbelten, von einem Karate-Trainer die besten Jiu-Jitsu-Kampfgriffe lernten oder beim Tischtennis gegen einen Roboter in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden antreten mussten.

Der TuS Syke war mit 14 Übungsleitern in den vier Sporthallen rund um den Campus aktiv. Leichtathletik, Handball und Hip-Hop waren die weiteren Sportarten, die sie unterrichtet haben. „Uns geht es darum, dass die Schüler dafür begeistert werden, auch nach dem Unterricht in einem Verein Sport zu treiben, egal in welchem“, erklärte Steinmetz. Urte Bleydorn, Fachleiterin Sport der Syker Grundschule, ergänzte: „Nach der Corona-Pandemie ist es wichtig, die sozialen Kontakte und die Kooperation zwischen Schulen und Vereinen wieder zu stärken.“

Mit 1000 Euro Förderung beteiligte sich der niedersächsische Landessportbund im Rahmen des Programms „Startklar für die Zukunft“ an dem Projekt. Alle zwei Jahre sollen die Kinder der Grundschule Am Lindhof zukünftig auf den Geschmack kommen. „Das ist unser zweiter Sporttag, begonnen haben wir 2019. Den Zwei-Jahres-Rhythmus konnten wir wegen Corona nicht einhalten“, erklärte Steinmetz.

Kreismeister unterrichtet Tischtennis

Dass die Schüler so gut mitgezogen haben, lag laut Steinmetz vor allem daran, dass „fremde Personen und richtige Trainer“ vor Ort waren. „Beim Tischtennis unterrichtete unser U15-Kreismeister. Da schauen die Kinder auf“, erklärte sie. Olaf Hilmer, derzeit FSJler beim TuS, war zuständig für das Basketball-Angebot. „Das macht richtig Spaß mit den Kindern. Sie sind gut dabei“, lobte er.

Die Lehrer, die das Ganze beobachteten, seien ebenfalls „positiv überrascht“ gewesen, sagte Steinmetz: „Sie wussten ja vorher teilweise nicht, wie sich ihre Schüler beim Sport anstellen.“