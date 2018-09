Ausgelassenes Erntefest in Henstedt: Ein Grund zum Feiern

Mit Erntewagen durch die Straßen

+ © Büntemeyer Lisa und Yannik Lehmann sprachen beim Erntefest in Henstedt das Erntegedicht. © Büntemeyer

Henstedt - Erntefest in Henstedt: Das bedeutet seit vielen Jahren in jedem Herbst, dass die Wege- und Straßenränder herbstlich bunt geschmückt werden und in Vorgärten aus Stroh, Blumen, Kürbissen und Obst fantasievolle Herbstgrüße hängen. Nun zogen auch noch zehn liebevoll dekorierte Erntewagen durch die Straßen.