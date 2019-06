Grüne stimmen gegen Windkraft

Mit diesem Grundstück an der Ecke Am Hang / Steinkamp ging der Ärger los. Inzwischen baut dort jemand anders als damals, und auch so, wie es allen in den Kram passen würde. Foto: Michael Walter

Syke - Von Michael Walter. Das ging fast wie’s Brezelbacken: Nur ein gutes Stündchen brauchte der Bauausschuss am Donnerstagabend, um zwei wichtige Entwicklungen auf den Weg zu bringen.

Die erste: Syke wird sich in absehbarer Zeit wieder mit dem Thema Windkraft beschäftigen müssen. Grund: Der zurzeit gültige Flächennutzungsplan schreit nach Fortschreibung und Anpassung. „Es gibt eine Vielzahl von kleinen Dingen“, erklärte der Leiter des Fachbereichs Bau, Hein Sievers. Dabei geht es zum Beispiel um Lückenbebauung, aber auch um Festsetzungen, die heute nicht mehr zeitgemäß sind. So weist der F-Plan etwa immer noch große Teile des Hoyaer Bergs als mögliche Wohnflächen aus. Politik und Verwaltung sind sich laut Sievers aber einig: Solch großflächige Wohngebiete werden in Syke gar nicht mehr gebraucht.

Im Flächennutzungsplan sind allerdings auch die im Stadtgebiet zulässigen Standorte für Windkraft definiert. Und die Kriterien dafür haben sich als gerichtsfest erwiesen. „Windkraft muss grundsätzlich auch in Zukunft möglich sein“, meint Wilken Hartje (CDU). „Die vorhandenen Anlagen sind nicht mehr Stand der Technik und die Preise sind so, dass sich nur noch neue lohnen. Wir sind nicht unter Druck, müssen das aber diskutieren.“

Die Empfehlung lautet nun: Ein Planungsbüro soll den bestehenden F-Plan auf Herz und Nieren prüfen. Erst wenn die Ergebnisse vorliegen, wird tatsächlich über eine Änderung diskutiert. Das Thema Windkraft bleibt Bestandteil dieser Prüfung. Einzig die Grünen stimmten dagegen.

Die zweite Weichenstellung betrifft im Endeffekt sämtliche Wohngebiete zwischen B 6 und Friedeholz. Für sie will die Stadt einen neuen Beabuungsplan aufstellen.

Auslöser ist ein Grundstück an der Ecke Steinkamp / Am Hang. Vor Jahren hatte dort ein Investor ein Mehrfamilienhaus bauen wollen. Dagegen hatten die benachbarten Anwohner protestiert. Das geplante Gebäude war ihnen zu groß. Es wäre aber zulässig gewesen, da es für das gesamte Gebiet keinen Bebauungsplan gab. Der Rat beschloss dann einen Bebauungsplan, der die zulässige Gebäudehöhe begrenzt. Gegen den klagten die Investoren und bekamen jetzt Recht: Das Oberveraltungsgericht in Lüneburg erklärte den gesamten B-Plan für nichtig.

Jetzt will die Stadt einen neuen aufstellen, der die vom OVG kritisierten Punkte berücksichtigt. Der Ausschuss war einstimmig dafür.