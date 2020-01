An morgen denken: Grüne Jugend Syke gegründet

Syke – „Politik wird von alten Männern gemacht“: Dieser Satz stammt aus dem Gründertext der neu gebildeten Grünen Jugend Syke. Damit wollen die 19-jährigen Mitgründer Yara Liebler, Jana Osmer, Carina Moldenhauer und Nick Platter, auch gerne etwas provokant, für engagierte Mitstreiter der neu gegründeten Jugendorganisation werben.

Platter erklärt, was hinter der Aussage steckt: „Bei vielen politischen Entscheidungen wird an jetzt und nicht an morgen gedacht. Für uns ist klar, dass die junge Generation für ihre Interessen einstehen muss.“ Carina Moldenhauer ergänzt: „Wir wissen auch, dass wir das durch Abwarten und Zuschauen nicht ändern können, so kam uns die Idee, selber aktiv zu werden.“

Der Schritt, den die BBS-Schüler gehen, sei in Syke eine Neuheit: „Bisher gab es noch keine Grüne Jugend hier, deswegen wird es Zeit dafür“, freut sich Jana Osmer auf die anstehende politische Partizipation und ergänzt: „Wir haben noch viel vor und freuen uns über jeden, der uns unterstützen möchte.“

Schon vor der Grüne-Jugend-Gründung politisch aktiv

Auch vor der Gründung waren die Schüler bereits politisch aktiv. Yara Liebler gewährt einen kleinen Einblick: „Wir haben an einigen Demonstrationen der Fridays-For-Future Bewegung teilgenommen.“ So kam es auch zu der Entscheidung, die Grüne Jugend zu gründen, und sich nicht etwa einer anderen Partei anzuschließen: „Unsere Haltung identifiziert sich am meisten mit der von den Grünen“, offenbart Platter.

Eines ist für Liebler jedoch klar: „Das Klima ist auf jeden Fall eines der größten Themen, bei dem sich gravierend etwas ändern muss. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass uns andere Themen egal sind. Im Gegenteil, wir sehen viele Baustellen und wollen Dinge zum positiven verändern, wo wir nur können.“ Platter weiß auch, was dafür nötig ist: „Je mehr der Grünen Jugend beitreten, desto mehr können wir bewegen.“ Bisher haben sich zehn junge Engagierte den vier Schülern angeschlossen.

Kontakt

gruenejugend-syke@web.de