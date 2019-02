TTS: Ein Champion aus Syke, der im Verborgenen wirkt

Syke - Von Horst Meyer. Ernst Bochnig von der Syker Gästeführung hatte den richtigen Riecher. „Wir kümmern uns nicht nur um die Historie, wir schauen auch einmal, was im Gewerbegebiet so geschieht“, begrüßte er die Gäste im Schulungsraum von TTS an der Siemensstraße. Die Nachfrage bestätigte seine Vermutung: Es konnten nicht alle Teilnahmewünsche berücksichtigt werden.

Das wiederum überraschte Carsten Krosta, den Geschäftsführer der Firma. „Wir haben keinen Laden, machen keine Werbung und arbeiten überwiegend für öffentliche Auftraggeber. Wir sind zufrieden, wenn unser Produkt funktioniert, aber vom Publikum nicht wahrgenommen wird“, leitete er die Vorstellung seines Betriebes ein.

Zusammen mit Vertriebs- und Projektleiter Frank Rohlfs gab er den Besuchern einen Einblick in die Produktpalette der Theatertechnischen Systeme. Das Kerngeschäft besteht aus Bühnentechnik für große und kleine Veranstaltungsräume. In der Referenzliste findet man die Münchener Kammerspiele, die Oper in Malmö, aber auch das Weyher Theater, das Theater am Goetheplatz in Bremen oder das Opernhaus in Graz. Ein europaweit tätiges Unternehmen, das seit 1992 in Syke ansässig ist.

Hervorgegangen aus der Firma STS, die neben Stahlbau und Bühnentechnik auch Karussells für Freizeitparks baute. Vier ehemalige Mitarbeiter gründeten die Firma TTS im ehemaligen Technologiepark. Sie konzentrierten sich auf Komplettlösungen für Bühnentechnik. „Wir liefern von der ersten Idee über die Konzeption und Fertigung bis zum Einbau und der späteren Wartung ein individuelles Produkt für den jeweiligen Auftraggeber. Weil jedes Haus anders ist, gibt es bei uns keine Lösungen von der Stange. Unsere Bühnentechnik findet man mittlerweile an mehr als 100 Bühnen in ganz Europa“ erklärt Carsten Krosta. TTS beschäftigt 39 Mitarbeiter, die etwa zu gleichen Teilen im Büro mit Vertrieb und Konstruktion und in der Werkstatt mit der Produktion beschäftigt sind.

Münchener Kammerspiele als Beispiel

Frank Rohlfs stellt am Beispiel der Münchener Kammerspiele das Aufgabenspektrum derartiger Projekte dar. Bühnentechnik bedeutet nicht nur die für Publikum sichtbaren Teile. Der Großteil der Technik arbeitet über, unter und hinter den Schauspielern. Weil sich dabei auch schwere Lasten über den Köpfen der Darsteller bewegen, wird Sicherheit groß geschrieben. An Laststangen über der Bühne hängen Bühnenbilder mit einem Gewicht von bis zu 250 Kilogramm. In fünf bis sechs Sekunden kann ein kompletter Wechsel des Bühnenbildes stattfinden. Alle Motoren arbeiten nebeneinander in doppelter Ausführung. Jeder Motor verfügt über doppelte Bremssysteme, die unabhängig voneinander funktionieren müssen. Und alle Steuerungsprozesse werden über doppelt nebeneinander vorhandenen Prozessoren gesteuert.

Erst wenn bei einem Signal beide Prozessoren zu dem gleichen Ergebnis kommen, wird die Bewegung ausgelöst. Das geschieht weitestgehend automatisiert. Dennoch muss bei jeder Vorführung auch ein Bediener am Pult stehen, der in die Prozesse eingreifen kann. Diese Bedienpulte sind mit sogenannten Totmannschaltungen ausgestattet. Fällt der Bediener aus, stoppt sofort die komplette Technik. Hinzu kommt die Herausforderung, dass die Motoren nicht zu hören sein sollen. „Beim Publikum darf in der ersten Reihe von unseren Motoren maximal 35 dB zu hören sein. Das entspricht dem Geräusch von leichtem Wind“, sagt Frank Rohlfs.

Nach dem anschließenden Betriebsrundgang waren sich die Besucher der Gästeführung einig, hier einen „Hidden Champion“ im Syker Gewerbegebiet etwas näher kennengelernt zu haben.