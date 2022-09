Großer Personalmangel in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Barrien

Von: Anke Seidel

Ein Blick in die FTZ-Küche Barrien. Hier werden Helfer dringend gebraucht. © Lutz Budelmann

Bei einem über Tage andauernden Einsatz bekommt die Feuerwehr im Kreis Diepholz ein Problem. In der Küche der Verpflegungsgruppe-Nord fehlen 10 Mitarbeiter.

Landkreis Diepholz – Es war bisher ein heißes Jahr für die Feuerwehren im Landkreis Diepholz – im Wortsinn. 294 Brände mussten die freiwilligen Helfer löschen, berichtete Kreisbrandmeister Michael Wessels im Fachausschuss für Bevölkerungsschutz, Verkehr und Sicherheit über den Zeitraum vom Jahresbeginn bis zum 15. September. Andere Hilfeleistungen dazu gerechnet, meisterten die Feuerwehren im Landkreis Diepholz in diesem Zeitraum bisher 2 047 Einsätze – und hatten damit schon 500 Einsätze mehr als im gesamten Vorjahr.

Feuerwehren ersticken 87 Vegetationsbrände 2022 im Keim

Der heiße Sommer hatte den Löschkräften deutlich mehr Flächen- und Erntemaschinenbrände beschert als im Vorjahr, erläuterte der Kreisbrandmeister während der Sitzung unter Leitung von Ingrid Söfty (CDU) in der FTZ Wehrbleck. Buchstäblich im Keim erstickt, erfuhren die Sitzungsteilnehmer, hatten die Löschkräfte die insgesamt 87 Vegetationsbrände – darunter zwölf Waldbrände. „Auch die konnten schnell in den Griff bekommen werden“, erklärte der Kreisbrandmeister.

Aber was, wenn es – wie in anderen Regionen Niedersachsens – anders gewesen wäre? Freiwillige Feuerwehrkräfte viele Stunden im Einsatz gegen die Flammen hätten kämpfen müssen und ein Ende nicht absehbar gewesen wäre?

Nicht auszuschließen, dass Einsatzkräfte dann ohne Verpflegung hätten auskommen müssen. Der Grund: „Die Personalsituation in der Küchengruppe-Nord ist zurzeit sehr desolat“, berichtete der Kreisbrandmeister. „Wir werden hier, aller Voraussicht nach, keine gesicherte Verpflegung mehr aufrechterhalten können.“

Sage und schreibe zehn ehrenamtliche Mitarbeiter fehlen der Kreisfeuerwehr in der Küche der FTZ (Feuerwehrtechnische Zentrale) in Barrien. Ihre Aufgabe ist es, bei der Zubereitung von Mahlzeiten für Feuerwehreinsatzkräfte zu helfen – dann, wenn sie einen langwierigen und kräftezehrenden Einsatz zu leisten haben oder einen der elementaren Ausbildungslehrgänge besuchen.

Ein solches Team hat die Kreisfeuerwehr auch in der FTZ Wehrbleck. Dort funktioniert die Versorgung allerdings reibungslos.

Kocht die Verpflegungsgruppe-Süd bald für den Norden?

„Ein Lösungsansatz wäre, dass die Verpflegungsgruppe-Süd zukünftig das Mittagessen für Nord mit zubereitet und dann abholen lässt“, beschreibt der Kreisbrandmeister einen Ausweg aus dem Dilemma.

In der FTZ Wehrbleck hat die Kreisfeuerwehr kein Personalproblem, weil dort laut Michael Wessels das Team schon über Jahrzehnte vertrauensvoll gewachsen ist und selbstverständlich zusammenarbeitet.

In der FTZ Barrien ist das etwas anders: Dort rekrutierte die Kreisfeuerwehr einst viele Kräfte über den Umweg der Wehrpflicht, zahlreiche Mitarbeiter auch für die Küche. „Es ist uns auch gelungen, viele von ihnen zu halten“, so Michael Wessels. Aber am Ende seien – auch mit dem Älterwerden vieler anderer Ehrenamtlicher – fatale Lücken entstanden.

Helfen könnten in dieser Situation auch Kräfte, die gegen eine Entschädigung in der Feuerwehrküche mitarbeiten. „Auch Fahrtkosten bekämen sie erstattet“, so der Kreisbrandmeister. In der Regel wären diese Kräfte samstags gefordert, weil dann der Ausbildungsbetrieb in der FTZ Barrien läuft. Aber natürlich auch dann, wenn die Kreisfeuerwehrbereitschaften Einsätze stemmen müssen – wie einst bei Hochwassereinsätzen an der Elbe.

Zum Einsatz kommen die Küchenteams der Kreisfeuerwehr aber auch dann, wenn zum Beispiel die Fahrgäste eines gestrandeten IC versorgt werden müssen. Das sei trotz der angespannten Personallage möglich, antwortete der Kreisbrandmeister auf Anfrage dieser Zeitung.

Kreisausbildungsleiter Detlef Nuttelmann verlässt die Feuerwehr

Michael Wessels erläuterte im Fachausschuss aber ein weiteres Personalproblem der Kreisfeuerwehr: Aus beruflichen Gründen werde Detlef Nuttelmann sein Amt als Kreisausbildungsleiter niederlegen. Das schockte Wolfgang Depken (Grüne) so sehr, dass er hinterfragte: „Würde es der Kreisfeuerwehr helfen, den Job hauptamtlich zu besetzen?“ Weil das am Ende enormen Einfluss auf rund 5 000 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte im Landkreis hätte, betonte Kreisrat Jens-Hermann Kleine die essenzielle Bedeutung der ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte: „Wir sind gesegnet mit einer sehr leistungsfähigen ehrenamtlichen Feuerwehr im Landkreis Diepholz.“

Dass genau die mehr Unterstützung erhalten soll, zeigte der Antrag auf Führerschein-Förderung der CDU (wir berichteten), der einmütig Anklang fand.