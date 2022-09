Großer Ärger um Ampeln an der B6 in Heiligenfelde

Von: Michael Walter

Viel Rot und viel zu wenig Grün sorgten am Donnerstag für lange Rückstaus auf der B 6. Grund: Zwei Baustellen zwischen Steimke und Heiligenfelde. © Michael Walter

Lange Wartezeiten vor Baustellenampeln sorgen in Heiligenfelde für Ärger. Bis Montag heißt es für Autofahrer auf der B6 noch: durchhalten.

Syke – 20 Minuten Fahrzeit von der Kafu-Kreuzung bis Heiligenfelde: Das ist so ziemlich das Gegenteil von „sportlich“, war aber am Donnerstag Realität. Grund: zwei Baustellen. Die kleinere am Ortseingang von Heiligenfelde, und die größere auf einer Länge von etwa 600 Metern zwischen Steimke und Clues.

Sanierung des Radweges macht Sperrung der Fahrspur notwendig

„Gewährleistungsarbeiten am Radweg“, klärt Harald Knake von der Straßenmeisterei Bruchhausen-Vilsen auf. „Die Baufirma muss da auf ihre Kosten sanieren.“ Und dazu muss aus Sicherheitsgründen die Fahrspur auf der Baustellenseite gesperrt werden.

Das Problem sind in diesem Fall die Baustellenampeln. „Mir ist die Kinnlade runtergeklappt, als ich das gesehen habe“, sagt Knake. „Stau von Clues bis zum Steimker Hof.“ Und vom Steimker Berg bis an die Kafu-Kreuzung. Ursache: „20 Sekunden Grünphase sind an einer Bundesstraße viel zu wenig“, so Knake. „Ich hab mir gleich die Baufirma geschnappt und ihnen gesagt, das müsste deutlich länger sein.“

Hat aber nur bedingt geklappt. Wir haben selbst gestoppt: Am Steimker Berg folgten auf dreieinhalb Minuten Rot gerade mal 30 Sekunden grün. Reicht immer noch nicht, meint Harald Knake. „Ab einem gewissen Anteil Lkw und Bussen ist das zu wenig. Bis die erst mal ins Rollen kommen, verliert man so viel Zeit. An anderen Bundesstraßen machen wir deshalb ja auch 50 bis 60 Sekunden Grün. Ich rede noch mal mit dem Bauleiter.“

Ein Ende des Problems ist aber absehbar: Montag sollen die Arbeiten erledigt sein.