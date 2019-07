Syker Holger Ruths tritt als Teil der Rockin’ 1000 in Frankfurt auf

Die Geschichte war ihm schon vorher zugetragen worden. Als er aber das offizielle YouTube-Video „Rebel Rebel“ von „Rockin’ 1000“ gehört und gesehen hatte, war es um Holger Ruths geschehen. Da wollte er hin, da musste er hin: Eine Band mit 1.000 Musikern und Konzerte in Stadien mit 50.000 Besuchern!

Syke - Von Detlef Voges. Jetzt gehört der Syker zur erlesenen Community der 1 000 dazu, debütiert als Gitarrist am kommenden Sonntag in der Commerzbank Arena in Frankfurt. Das Haus wird voll. Mehr als 25.000 Karten sind bereits verkauft.

Und? Wie steht es um das Gefühlsleben? Sprachlos und überwältigt am Anfang, als die Einladung per Mail eintrudelte. „Im Augenblick geht es, bin ich eher ruhig“, sagt der 54-Jährige. Das kann sich ändern. Ruths ahnt schon was. „300 Schlagzeuger, das allein haut dich einfach um“, sagt er.

Ruths: „Das ist gigantisch“

In Frankfurt begleiten ihn (nur) 200 Drummer, dafür ist er umgeben von 349 Gitarristen, 180 Bassisten, 270 Sängern, 80 Keyboardern, 140 Geigern und Cellisten sowie 140 Bläsern. „Das ist gigantisch“, sagt Ruths mit leuchtenden Augen.

Ein Moment, in dem etwas wunderbar Kindliches durch diesen Mann strömt, der im normalen Leben als Betriebswirt bei der Sparkasse in Verden arbeitet und nun leicht träumend am Esstisch in seinem Haus in Okel sitzt. Auf seinem schwarzen T-Shirt steht: „Einer der Tausend, die größte Rockband der Welt Rockin’ 1000, 7. Juli 2019, Frankfurt Commerzbank Arena“. Diesen 54-Jährigen umgibt eine spürbare Aura des Stolzes: Ich bin dabei.

Ruths spielt seit neun Jahren Gitarre

Vor neun Jahren hat Ruths mit dem Gitarrespiel begonnen, besucht seitdem regelmäßig ein Tonstudio in Weyhe und ist bei der Musik geblieben. „Das macht Spaß.“

Als er von Rockin’ 1000 erfuhr, hat er sich mit einem eigenen Musik-Video und dem Song „Boulevard of Broken Dreams“ von Green Day beworben. Das war im Dezember 2018. Im Februar 2019 kam die Zusage per Mail.

Ehefrau Silvia erinnert sich an einen bleichen Gesichtsausdruck ihres Mannes. „Damit hatte er wohl nicht gerechnet, aber die Freude war umso größer“, so die Ehefrau.

Das Haus gleicht einem Tonstudio

Seitdem gleicht das Haus in Okel einem Tonstudio. Ruths probt jeden Abend etwa zwei Stunden, übt die 18 Stücke für das Konzert, darunter Songs von den Stones, Deep Purple, Verve, ACDC, Nirvana, Jimi Hendrix, den Toten Hosen und Jan Delay.

Noten lesen kann der Syker nicht. Dafür gibt es vom Veranstalter eine Video-App mit Notenblättern. „Ich weiß um die Akkorde und sehe das Griffbrett der Gitarre. Das sind vereinfachte Partituren“, erklärt der 54-Jährige. Im Stadion bekommen alle Musiker über Ohrstöpsel den Takt der Stücke vorgegeben.

Die Mille-Band ist ein bunter Haufen aus Profis und Amateuren, darunter achtjährige Kinder und 78-jährige Erwachsene. Sie kommen aus aller Welt.

Rockin‘ 1000 2015 in Italien geboren

Die Geburtsstunde von Rockin’ 1000 schlug 2015 in der norditalienischen Stadt Cesena. Dort fanden sich tausend Rocker aus ganz Italien zusammen, um den Hit „Learn to Fly“ von der Band Foo Fighters gemeinsam zu spielen und ein Video darüber zu drehen. Geplant war eine einmalige Aktion: Die Foo Fighters nach Cesena zu einem Konzert zu holen. Das funktionierte. Das YouTube-Video sammelte in kürzester Zeit Millionen Klicks auf der ganzen Welt.

Am 3. November 2015 ging der Traum in Erfüllung. Die Foo Fighters kamen für ein Konzert nach Cesena. Mit den italienischen Fans feierten sie einen gigantischen Abend.

Nicht nur das Konzert war legendär, das Video ebenso. Bis heute hat es über 47 Millionen Aufrufe bei YouTube.

Rock‘in 1000 geht weiter in Frankfurt und Paris

2016 gab Rockin’ 1000 ein erstes abendfüllendes Programm in Cesena, 2018 folgte ein weiteres Konzert in Florenz. In diesem Jahr präsentiert die größte Band der Welt zwei Konzerte in Europa, in Paris und in Frankfurt.

Das Konzert im Stade de France am 29. Juni verfolgten etwa 50.000 Besucher. Am 7. Juli gastiert die Band in Frankfurt. Zuschauer-Tickets für Rockin’ 1000 gibt es bei Ticketmaster.

Ruths mag die Idee hinter Rockin’ 1000 – über Musik eine gemeinsame Sprache zu finden. „Das hat was Völkerverbindendes“, sagt er.

Ruths reist bereits am Freitag nach Frankfurt

Das Völkerverbindende beginnt für ihn schon am Freitag. Dann reist er nach Frankfurt, um bis Sonntag noch mit seinen 999 Kollegen zu üben. „Wir sollen uns übrigens was Bequemes anziehen, haben die Veranstalter gemailt“, erklärt der 54-Jährige.

Natürlich reist auch ein Teil seiner Fangemeinde mit. Ehefrau Silvia und Sohn Lukas treffen am Sonntag in der Main-Metropole ein.

Anhören und -sehen