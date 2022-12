Grete Fritz gibt Ehrenamt bei den Syker Senioren 50Plus ab

Von: Michael Walter

Mit 82 ein bisschen kürzertreten und auch mal die Beine hochlegen – das hat sich Grete Fritz vorgenommen. Nach zehn Jahren gibt sie ihr Ehrenamt im Orga-Team der Senioren 50Plus ab. © Michael Walter

Grete Fritz gibt ihr Ehrenamt bei den Syker Senioren 50Plus ab. Sie zieht den geordneten Rückzug einem möglichen Chaos vor.

Syke – Doch: Sie hat sich das reiflich überlegt! Zehn Jahre lang hat Grete Fritz ehrenamtlich das Programm der städtischen Seniorenbetreuung unter dem Markennamen Senioren 50Plus federführend gestaltet. Jetzt hört sie auf. Bei der letzten Veranstaltung des Jahres ist sie offiziell verabschiedet worden.

Mit 16 verlässt Grete Fritz Hoya für die Fremdsprachenschule Bad Harzburg

„Ich hab die Reißleine gezogen“, sagt Grete Fritz. „Ich will nicht, dass die Leute sagen: Och, die Alte kann aber einfach nicht aufhören.“ Und sie erklärt: „Ich bin jetzt 82. Wenn ich von heute auf morgen krank werde, muss unvorbereitet jemand anderes für mich einspringen, und das will ich auch nicht.“ Daher also lieber der geordnete Rückzug. Das städtische Seniorenprogramm gestalten in Zukunft Anke Häger und Walter Runge.

Warum das Programm ausgerechnet „50Plus“ heißt, hat Grete Fritz übrigens selbst nie verstanden. „So junge Leute kriegen wir überhaupt nicht. Unsere Teilnehmer sind im Schnitt deutlich über 70. Aber der Name war seit Jahren etabliert, und da haben wir ihn übernommen und weitergeführt.“

In Hoya kam Grete Fritz 1940 zur Welt. Mit 16 verließ sie ihr Elternhaus, um in Bad Harzburg auf die Fremdsprachenschule zu gehen. Extrem ungewöhnlich zu einer Zeit, in der Eltern ihren Töchtern oft alles jenseits der gesetzlichen Schulpflicht verweigert hatten – mit dem Argument: „Wozu? Die heiratet ja doch.“ Grete Fritz hatte dagegen als Minderjährige schon ihre eigene Wohnung. „Ich hab bei einer Schlachterfamilie ein kleines Zimmer gehabt“, erzählt sie.

Nach dem Abschluss als Fremdsprachenkorrespondentin in Englisch ging sie nach Hamburg. Und dort ergab sich dann die Möglichkeit, für zwei Jahre in Wales zu arbeiten. Von 1959 bis 1961 lebte Grete Fritz in Swansea. Sie erinnert sich noch gern daran. „Ich fühlte mich da pudelwohl. Die Waliser hatten eine sehr ungezwungene Art. Und selbst als Deutsche so kurz nach dem Krieg hab ich dort überhaupt nichts auszustehen gehabt. Aber ich musste wieder weg. Die Arbeitserlaubnis galt nur für zwei Jahre und konnte nicht weiter verlängert werden. Das war damals alles viel schwieriger als heute.“

1992 zieht Familie Fritz von Brinkum nach Barrien

Wer weiß? Vielleicht wäre Grete Fritz sonst Britin geworden. So kam sie jedenfalls nach Bremen, wo sie bei einem Schiffsmakler im Sekretariat arbeitete. „Da habe ich dann auch meinen Mann kennengelernt.“ Wolfgang Fritz schaltet sich in das Gespräch ein: „Das war natürlich nicht gern gesehen. Sie war ja die Chefsekretärin.“ Wobei die beiden vermutlich anderes zu tun hatten, als über Interna aus dem Chefbüro zu plaudern. 1966 haben Grete und Wolfgang Fritz geheiratet. Grete Fritz behielt ihren Job, bis 1969 ihre Tochter geboren wurde. Der Apfel fiel nicht weit vom Stamm: „Silke ist heute Dolmetscherin“, erzählt Grete Fritz.

Einer der vielen Höhepunkte in der Organisations-Ägide von Grete Fritz: Die Auftritte von Ocean’s 3 © Heinfried Husmann

Als die Tochter in die Schule kam, hat die Mutter wieder gearbeitet. „Halbtags, wieder bei einem Schiffsmakler. Später habe ich dann bei Anwälten gearbeitet: deutsche und englische Korrespondenz.“

Gelebt hat die Familie gut 20 Jahre lang in einem Reihenhaus in Brinkum. 1992 zog sie dann nach Barrien.

Mit Seniorenbetreuung hatte Grete Fritz nach eigener Aussage all die Jahre „nie etwas am Hut“. Das kam erst, als sie selbst schon 70 war. „Da hab ich an einer Seniorenreise teilgenommen. Das Angebot war gut, und ich war Rentnerin und hatte Zeit.“ Erika Schreiber, die damalige Organisatorin, hatte sie anschließend angesprochen: Ob sie nicht Lust hätte, selbst mitzumachen und Veranstaltungen zu betreuen. „Rückblickend bin ich sehr dankbar dafür. Ich weiß nicht, ob ich ohne diesen Anstoß jemals dazu gekommen wäre.“

Zuletzt hat Grete Fritz sich für die Senioren 50plus um musikalisch-literarische Kaffee-Nachmittage gekümmert

Anfangs waren es nur kleine Sachen, für die sie zuständig war. Aber bald wurden es mehr. Und irgendwann plante Grete Fritz dann selbst die erste Seniorenreise. „Da hängt ganz schön viel Arbeit dran“, sagt sie. „Ziele finden, Busunternehmen anDannprechen und Angebote einholen. Und dann alles so zusammenbasteln, dass es passt.“

Einer der vielen Höhepunkte in der Organisations-Ägide von Grete Fritz: Pago Balke. © Jaursch, Frank

Die Stadt hat vor einigen Jahren die Preise gedeckelt: Die Seniorenbetreuung durfte nur noch Reisen bis zu 800 Euro Kosten pro Person anbieten. „Da hab ich mich aus dem Teil zurückgezogen. Eine Flusskreuzfahrt für 800 Euro kriegt man nicht.“ Seitdem hat sich Grete Fritz vor allem um die musikalisch-literarischen Kaffee-Nachmittage gekümmert.

Und jetzt ist auch damit für sie Schluss. „Ich komme gerne weiter zum Helfen, wenn ich Zeit habe“, sagt sie. „Aber aus der Organisation bin ich komplett raus.“