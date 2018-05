Pfarrer Peter Grunwaldt war vor ein paar Jahren noch Controller bei einer Bank

Peter Grunwaldt ist der neue Pfarrer des katholischen Gemeindeverbunds für Stuhr, Weyhe, Syke, Bruchhausen-Vilsen und Hoya. Erst Samstag ist er in seine Dienstwohnung bei der St.-Paulus-Gemeinde in Syke eingezogen, und dementsprechend bestimmt das Auspacken von Umzugskartons noch seinen Tagesablauf. Doch das soll sich so schnell wie möglich ändern.

Syke - Von Michael Walter. Mit Peter Grunwaldt hat der katholische Gemeindeverbund Stuhr, Weyhe, Syke, Bruchhausen-Vilsen und Hoya einen neuen Kopf: Er ist der neue Pfarrer und damit Nachfolger des im November verstorbenen Volker Kupka. Gerade richtet er seine Dienstwohnung im Pfarrhaus der St.-Paulus-Gemeinde in Syke ein.

Für Grunwaldt ist es die erste Pfarrstelle. Ungewöhnlich für einen 56-Jährigen. Andererseits ist der gesamte Werdegang eher untypisch für einen Geistlichen. Bis vor ein paar Jahren hat er noch als Controller bei einer Bank in Osnabrück gearbeitet. Denn in seinem ersten Leben war Peter Grunwaldt diplomierter Bankbetriebswirt.

Aufgewachsen in einer evangelischen Familie, hatte Grunwaldt als Jugendlicher früh mit Religion und Kirche abgeschlossen. Erst als erwachsener Mann fand er wieder zum Glauben. Ganz unspektakulär, wie er sagt: „Es gab keine Stimme, keine Erscheinung in der Nacht, nichts dergleichen“, erzählt er mit einem selbstironischen Schmunzeln. Es hätten sich eben viele Kleinigkeiten summiert. „2004 bin ich dann katholisch geworden“, erzählt er weiter. „Nicht, weil ich die evangelische Kirche schlecht fand, sondern weil ich zu ein, zwei grundsätzlichen Fragen einfach eine andere Meinung habe.“

Zum Beispiel in der Frage, ob das eigene Tun etwas zum Glauben beiträgt oder nicht. Die evangelische Kirche sagt nein, die katholische ja.

Mit 43 Jahren Messdiener geworden

Anderes Beispiel: Glaubenstradition. Grunwaldt erklärt: Für die evangelische Kirche sind die Texte der Bibel das Maß aller Dinge, für die Katholiken kommt noch etwas hinzu. Die Tradition. Etwa die Marienverehrung. „Die Aussagen über sie in der Bibel sind da eher mau. Es finden sich aber andere Belege in der Kirche, dass Maria schon im zweiten Jahrhundert besonders verehrt worden ist.“ Wichtig wird das, wenn man es zuende denkt: „Der Heilige Geist ist ja nicht verschwunden als die Bibel fertig geschrieben war.“

Mit 43 ist Peter Grunwaldt dann Messdiener geworden. Und hat gemerkt: In der Liturgie fühlt er sich wohl. Irgendwann habe fast von selbst die Frage im Raum gestanden: Priester? Auch das sei wieder ganz unspektakulär gewesen. Grunwald spricht von einem „inneren Rumoren“. Er gab ihm nach und ging in ein Priesterseminar. „Das ist so eine Mischung aus Studentenwohnheim und Kloster“, sagt er. Vier Jahre plus ein externes Studienjahr später folgte noch ein Pastoralkurs als Vorbereitung auf die Weihe zum Diakon. „Die ist dann die Entscheidung für die Lebensform als Mann Gottes“, sagt Grunwaldt.

Ein Jahr hat er danach in Lingen als Diakon gearbeitet, anschließend in Haren an der Ems als Kaplan.

Am 3. Januar kam dann das Angebot des Bistums, die Pfarrstelle in Syke zu übernehmen. „Ich brauchte ein bisschen Bedenkzeit“, sagt Grunwaldt. „Einerseits war ich ja erst zwei Jahre in Ausbildung. Andererseits bin ich auch keine 25 mehr und habe ein bisschen Lebenserfahrung. Einerseits kannte ich die Gegend überhaupt nicht. Andererseits wird man als Priester ja nicht an einen Ort geschickt, sondern zu Menschen.“ Also ist Grunwaldt hingefahren und hat sich diese Menschen mal angesehen. „Und die, denen ich begegnet bin, vermittelten mir den Eindruck: Das passt wohl.“

Dienstwohnung in Syke

Vergangenen Samstag ist er in seine Dienstwohnung in Syke eingezogen. Entsprechend bestimmt momentan noch das Auspacken von Umzugskartons den Tagesablauf. „Das ist das erste Mal seit 2009, dass mein Hab und Gut an einem Ort zusammen ist“, lacht Peter Grunwaldt. Sein neues Team hat er bereits kennengelernt. Da wäre zunächst mal Mathew Tayhil, der als Priester in Hoya lebt. „Wir beide teilen uns die priesterlichen Aufgaben im Gemeindeverbund.“ Und da wären zum anderen Jutta Sievers, Claudia Suffner und Andreas Gautier als hauptamtliche Laienmitarbeiter.

Für sich selbst hat der neue Pfarrer zunächst mal die Devise ausgegeben: „Augen auf, Ohren auf und mitkriegen, was hier so alles passiert.“ Vieles wird neu für ihn sein. Nicht besser oder schlechter, sondern nur anders, als er es kennt. „Ich möchte gerne mit den Menschen hier ihren Glauben leben und feiern“, erklärt Peter Grunwaldt. „Ich komme aus einer Gegend, wo gefühlt 120 Prozent der Leute katholisch sind“, sagt er. „Das ist so eine Art Volksfrömmigkeit. Ich richte mich darauf ein, dass das hier anders ist. Die Leute, die hier zur Kirche gehen, überlegen sich das, die gehen bewusst. Und vielleicht können wir ja ein paar einreihen, die vorher nicht zur Kirche gegangen sind.“