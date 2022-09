Golfclub Syke: Hightech-Wassermanagement für ein grünes Grün

Von: Frank Jaursch

Teilen

Idyll in Grün. Die Wassersprenger sind seit Kurzem an beiden Seiten der Spielbahnen installiert. So verdunstet weniger Wasser, und die Anlage sorgt für eine effektivere Beregnung. © Jantje Ehlers

Die Trockenheit macht auch dem Golf-Areal in Okel zu schaffen. Moderne Technik sorgt jetzt für eine zielgenaue Beregnung. Der Verein zeigt sich auch der ökologischen Verantwortung bewusst.

Okel – Die Trockenheit der vergangenen Wochen hat ihren Tribut gefordert: Immer mehr Rasenflächen sind vertrocknet, Landwirte haben mit Ernteeinbußen zu kämpfen, Bachbetten trocknen aus, die Gefahr von Waldbränden steigt. Doch wer sich auf dem gut 100 Hektar großen Areal des Golfclubs Syke umsieht, ist unter Umständen überrascht: Die Spielbahnen (Fairways) und die Grüns der 27-Loch-Anlage präsentieren sich nach wie vor in sattem Grün.

Wie kann das sein? Eine Extrawurst für einen elitären Sport? Caspar Willich winkt ab. „Golfclubs in Deutschland kämpfen seit Jahrzehnten gegen dieses Image“, erklärt der Präsident des Golfclubs. Dabei rangiere das Golfen mit bundesweit mehr als 600 000 Mitgliedern unter den beliebtesten Sportarten mittlerweile auf Platz neun.

Wie Willich betont, hat das Thema „Umgang mit der Natur“ in den vergangenen Jahren eine „unglaubliche Wandlung erfahren“. Längst habe man gelernt, der Verantwortung für die Natur gerecht zu werden. Willich nennt Beispiele: den deutlichen Rückgang beim Einsatz chemischer Mittel zum Beispiel. Oder die Veränderung im Umgang mit der Landschaft jenseits der Fairways. Längst lasse man das Gras im sogenannten Rough deutlich höher stehen, biete zahlreiche Wasserflächen und Rückzugsflächen für Niederwild an.

Nicht zuletzt auf Anregung von Naturschutzverbänden hin hat man gelernt: Die Ränder von Teichen bleiben so mittlerweile ungemäht und bieten ebenso einen Lebensraum für Tiere wie Totholzscheite oder Obstbaumwiesen. Ein Gutachten habe dem Club kürzlich das Vorkommen von mehr als 50 Vogel- und Fledermausarten bescheinigt, sagt Willich.

„Tatsächlich wird ja nur ein kleiner Teil der 105 Hektar wirklich als Spielfläche genutzt“, erklärt der Präsident. Und auch das nur während der Spielzeiten, ergänzt Clubmanager York Stolte. „Den größeren Teil des Tages gehört diese Fläche ganz der Natur.“ Auf dem gesamten Areal hätten sich Tierarten angesiedelt, die sonst kaum mehr einen Lebensraum vorfänden. Willich: „Wir bieten hier ein intaktes Biotop.“

Beim Bewässern der Anlage überlässt der Verein nichts dem Zufall. Leistungsstarke Pumpen befördern Grundwasser in Teiche, aus denen sich dann die hochmoderne Beregnungsanlage bedient.

Weniger Verdunstung durch neue Wasserleitungen am Rand der Fairways

Früher lief mittig unter den Fairways eine Rohrleitung, alle 30 Meter erfolgte aus einem Regnerdeckel die Beregnung, erklärt Willich. Mittlerweile hat man neue Leitungen an beiden Seiten der Fairways verlegt, aus denen die Beregnung halbkreisförmig erfolgt. „So verdunstet weniger Wasser, und es sickert wieder schneller ins Grundwasser ein“, erläutert Caspar Willich.

Die modernisierte Beregnungsanlage macht professionelles, zielgenaues Wassermanagement möglich. An den Grüns sorgen Feuchtigkeitssensoren dafür, dass nur dann beregnet wird, wenn es wirklich erforderlich ist. Auf dem Gelände sind mehrere Wetterstationen montiert, die eine lokale Wettervorhersage erlauben, so York Stolte. Die elf angestellten Greenkeeper können jeden Regnerkopf per Smartphone einzeln ansteuern. So viel Hightech gibt’s nicht zum Nulltarif: Mehr als 500 000 Euro, so verrät Willich, hat die neue Anlage gekostet.

„Das war notwendig, um mit dem Wasser hinzukommen“, sagt York Stolte. Denn die zur Verfügung stehende Menge ist nicht unendlich. Die Unteren Naturschutzbehörden vergeben Konzessionen an Einrichtungen und Vereine, in denen die jährlich erlaubten Wassermengen definiert werden. „Der Landkreis Diepholz hat sich des Themas Grundwasser intensiv angenommen“, lobt Willich.

Auch der Golfclub Syke hat sichtbar mit der anhaltenden Trockenheit zu kämpfen: Jenseits der Spielbahnen ist die Vegetation deutlich sichtbar vertrocknet. Ein neues, hochmodernes Bewässerungskonzept hilft dem Club dabei, das Wasser möglichst effektiv einzusetzen. © Jantje Ehlers

Für die derzeitige Konzession – in zwei Jahren erfolgt die nächste Prüfung – hat der Golfclub die Erlaubnis, 54 000 Kubikmeter Wasser im Jahr zu nutzen. Das klingt nach einer ungeheuren Menge – doch York Stolte weist auf die Größe der Fläche und auf die lokalen Gegebenheiten hin. „Der sandige Geestboden, den wir haben, benötigt eine gewisse Menge an Wasser.“

Es wächst uns eine Verantwortung zu, und wir haben absolut vor, dieser Verantwortung gerecht zu werden.

Stolte geht sogar noch weiter als sein Präsident – nach seiner Überzeugung bräuchte der Verein künftig eher mehr Wasser, um das Grundstück intakt zu halten. „Der Boden reißt auf“, schildert er ein Phänomen jenseits der grün gehaltenen Spielbahnen. Ob sich die Pflanzen in diesem Bereich erholen, sei fraglich. So würden den Tieren noch mehr Rückzugsmöglichkeiten genommen.

Die Trockenheit hat auch dem „Hort der Biodiversität“ (Willich) zugesetzt. Wirklich außergewöhnlich seien solche Phasen nach Überzeugung von Willich nicht: „2003 war es noch wesentlich schlimmer.“ Seit seinem Amtsantritt vor sieben Jahren hat der Clubpräsident das Thema auf der Agenda – und betont durchaus selbstbewusst, man wisse, wie man mit der Herausforderung umzugehen habe. „Es wächst uns eine Verantwortung zu“, sagt Caspar Willich, „und wir haben absolut vor, dieser Verantwortung gerecht zu werden.“