Harald Böhnke fühlt sich vom Vorstand des Syker Golfclub gemobbt

Von: Michael Walter

Harald Böhnke ist eines der ersten Mitglieder beim Golfclub Syke. Jetzt fühlt er sich aus dem Verein gemobbt. Und damit eckt er wiederum beim Vorstand an. © Michael Walter

Harald Böhnke ist im Golfclub Syke noch ein Mitglied der ersten Stunde. Jetzt fühlt er sich vom Präsidenten aus dem Verein gemobbt. Der habe ihn mit diskriminierenden Äußerungen vor versammelter Mannschaft zur unerwünschten Person erklärt. „Alles nur ein Missverständnis“, sagt Präsident Caspar Willich. Doch der Bruch zwischen ihnen scheint endgültig.

Syke – Harald Böhnke ist ein Kämpfer, und er nimmt es mit Details sehr genau. Diese Charaktereigenschaften haben ihn im Beruf vorangebracht. 24 Jahre hat er bei der Luftwaffe Piloten ausgebildet. Auf dem Starfighter und später auf dem Tornado. Anschließend ging er zur Lufthansa als Fluglehrer und Co-Pilot auf der Boeing 737. Im Moment machen ihm diese beiden Charaktereigenschaften eher das Leben schwer. Denn er hat sich verkracht. Mit einem Verein, der ihm seit fast 35 Jahren nah am Herzen liegt.

Harald Böhnke ist Mitglied der ersten Stunde im Golfclub Syke. Und jetzt fühlt er sich aus dem Verein gemobbt. Wegen eines Missverständnisses, sagt der Vorstand. Und Club-Chef Caspar Willig ist stinksauer, dass Harald Böhnke ihm dafür Mobbing unterstellt.

Es geht um einen Satz auf der Mitgliederversammlung

Es geht um einen Satz, den Willig vor Monaten auf der Mitgliederversammlung gesagt haben soll – und den Böhnke auf sich persönlich bezieht: „Zweitmitglieder sind unerwünscht.“

Für die Erklärung muss Böhnke ein bisschen ausholen: Seit 1989 ist er Mitglied des Golfclubs. „Damals hat man noch Bausteine kaufen müssen. Das sind Kommanditisten-Anteile.“ 9000 Mark hat er dafür damals auf den Tisch gelegt. Seine Mitgliedsnummer ist 111 – von heute rund 1600. Seine Frau wurde kurz darauf Mitglied 250. „Da kostete der Baustein dann schon 10 000 Mark.“

2009 starb Böhnkes Frau, seitdem verbringt er jedes Jahr mehr Zeit in Spanien als in Deutschland. In seiner zweiten Heimat ist er ebenfalls Mitglied eines Golfclubs.

Der Verein machte eine Ausnahme für Böhnke

Das wurde Böhnke aber zu teuer. Also fragte er beim Golfclub Syke nach, ob so etwas wie eine Teilzeit-Mitgliedschaft denkbar wäre. Die Statuten sehen das zwar nicht vor, aber für sein quasi Gründungsmitglied fand der Club – damals noch unter einem anderen Vorstand – eine maßgeschneiderte Lösung. Böhnkes Mitgliedschaft wurde in eine Zweitmitgliedschaft mit deutlich reduziertem Beitragssatz umgewandelt, obwohl er dafür die Voraussetzungen eigentlich gar nicht erfüllt. Zweitmitglieder müssen mindestens 70 Kilometer entfernt leben. Das ist bei Harlad Böhke nicht der Fall. Aber der Verein machte eine Ausnahme und alle lebten glücklich und zufrieden bis an ihr Ende.

Naja, fast. Im Frühjahr stand beim Golfclub eine neue Beitragssatzung zur Abstimmung an. Mit extrem unterschiedlichen Erhöhungen. Während für Vollmitglieder die Erhöhung zwischen fünf und zehn Prozent betragen sollte, fiel sie für die Zweitmitglieder deutlich höher aus. Am drastischsten für Harald Böhnke: Als Zweitmitglied mit Baustein sollte er 50 Prozent mehr bezahlen. Das fand er ungerecht. „Also hab ich auf der Mitgliederversammlung nachgefragt: Warum diese Ungleichbehandlung? Und da hat der Präsident geantwortet: Zweitmitglieder sind unerwünscht.“ Böhnke spricht von einer „diskriminierenden Äußerung des Präsidenten, der mich vor versammelter Mannschaft zur unerwünschten Person erklärt hat.“

Bitterböser Brief erreicht den Vorsitzenden

Unmittelbar darauf zog Harald Böhnke wieder für ein halbes Jahr nach Spanien. Aber die Sache wurmte ihn weiter. Und als er im November wieder zuhause war, schrieb er einen bitterbösen Brief an den Präsidenten. Auf den erhielt er lediglich einen Dreizeiler, gezeichnet vom Sekretariat: Der Vorstand habe Böhnkes Brief zu Kenntnis genommen.

„Was ich gerne gehabt hätte, wäre ein Gespräch mit dem Vorstand gewesen und dass er seine Äußerung auch vor versammelter Mannschaft wieder zurückgenommen hätte“, sagt Böhnke. „Es geht um Fairness.“

Durchgängiger Spielbetrieb ist gewährleistet

Dann hätte er seinen Brief möglicherweise etwas weniger böse formulieren sollen. Präsident Caspar Willich sagt zu Böhnkes Schreiben jedenfalls nur „Ich war sprachlos“ und spricht von Unverschämtheiten. Er selbst sieht bei sich keine Schuld. Denn mit den unerwünschten Zweitmitgliedern habe er keineswegs Böhnke persönlich gemeint. „Ich hatte von neuen Zweitmitgliedschaften gesprochen“, betont er. Die müsse der Verein in Zukunft strikter handhaben als bisher.

Willich erklärt: „Bei uns kann man im Winter fast durchgängig ungestört spielen. Andere Clubs haben oft wochenlang geschlossen. Die kommen natürlich gerne zu uns und beantragen eine Zweitmitgliedschaft.“ Der für ihn entscheidende Punkt: „Zweitmitglieder haben bei uns volles Spielrecht, zahlen aber deutlich weniger.“ Deshalb müsse der Verein die Zweitmitgliedschaften deutlich stärker steuern.

Das Band zu Harald Böhnke scheint indes endgültig zerschnitten. „Ich sehe überhaupt keine Veranlassung, auf Harald Böhnke zuzugehen“, sagt Willich.

Der Held von Düren Harald Böhnke erlangte am 11. März 1974 international einige Berühmtheit als der „Held von Düren“. Als er sich nach einem Übungsflug mit seiner F-104 Starfighter im Landeanflug befand, fiel in etwa 1000 Meter Höhe das Triebwerk aus. Harald Böhnke gelang es, das schnell an Höhe verlierende Kampfflugzeug an bewohntem Gebiet vorbeizusteuern und im letzten Moment mit dem Schleudersitz auszusteigen, bevor die Maschine mit einer Hochspannungsleitung kollidierte. Böhnke kam nahezu unverletzt davon.