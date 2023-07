Goldhort-Werbung: Tafel an der A1 weist auf Syker Kreismuseum hin

Von: Frank Jaursch

Eine der neuen touristischen Unterrichtungstafeln an der A1 mit Hinweis auf den Gesseler Goldhort in Syke.

Gesehen hat sie wohl schon fast jeder: An der Autobahn weisen markante, in Hellbraun gehaltene Hinweisschilder mit weißer Schrift auf touristische Besonderheiten hin. Seit Kurzem sind an der A1 zwei mit Syker Inhalt hinzugekommen: Der „Gesseler Goldhort in Syke“ prangt nun in beiden Richtungen vor der Anschlussstelle Brinkum.

Syke – Der jüngste Neuzugang ist auf Anregung und Initiative des Landkreises umgesetzt worden. Wie der Landkreis auf Nachfrage der Kreiszeitung mitteilt, erfolge die Genehmigung für die Aufstellung der touristischen Unterrichtungstafeln durch die Autobahn GmbH. Dabei gelte es, eine Reihe von Kriterien zu erfüllen, die natürlich – wir sind ja in Deutschland – in einer Richtlinie festgelegt sind.

Die „Richtlinie für die touristische Beschilderung“ (RtB) fordert zunächst, dass es sich beim Motiv um ein „touristisch bedeutsames Ziel“ handeln müsse. Darüber hinaus müssen unter anderem die verkehrliche Anbindung und Erreichbarkeit von der Autobahn aus gegeben sein, und es müssen ausreichend Parkraum sowie ein verkehrssicherer Fußweg zur Einrichtung vorhanden sein.

Goldhort erfüllt alle Voraussetzungen

All das war für den Goldhort gegeben – also ging es um die Umsetzung. Die Entwicklung vom Design des Schildes erfolgte laut Landkreis-Sprecherin Mareike Rein „in Abstimmung zwischen dem Landkreis Diepholz, dem Kreismuseum Syke und mit einer beauftragten Firma für Mediengestaltung“. Auf der Tafel sind nicht nur einige Schatz-Stücke zu sehen, sondern auch das markante Gebäude, das eigens für die Präsentation des Goldhorts auf dem Museumsgelände gebaut worden war.

Die Abstimmung über den richtigen Platz wiederum erfolgte vor allem zwischen der Oldenburger Außenstelle der Autobahn GmbH und dem Landkreis – zusammen mit dem Kreismuseum. Erst mal gefunden, wurden die Standorte der Autobahn-Zentrale in Hannover vorgeschlagen.

Und dann wurde gebaut? Nein. Dann folgte die Anhörung und Beteiligung der beteiligten Kommunen und der Polizei. Danach schlossen die Bundesstraßenverwaltung der Bundesrepublik Deutschland und dem Landkreis Diepholz einen Nutzungsvertrag zur Errichtung der Hinweisschilder.

Leiter des Kreismuseums freut sich über die kostenlose, prominent platzierte Werbung

Und anschließend konnten dann endlich die Schilder aufgestellt werden – jedes einzelne gut achteinhalb Quadratmeter groß. Die Schilder befinden sich jetzt bei Kilometer 117,3 in Fahrtrichtung Hamburg und bei Kilometer 111,5 in Fahrtrichtung Osnabrück.

Der Leiter des Kreismuseums freut sich über die kostenlose, prominent platzierte Werbung. „Wir haben die Hoffnung, dass der eine oder andere durch das Schild dazu angeregt wird, zumindest nach dem Goldhort zu googeln“, sagt Nils Meyer. Er hat Erfahrung in Sachen Unterrichtungstafel: An seiner vorherigen Wirkungsstätte in Scheeßel hatte er den Verwaltungsakt des Aufstellens schon einmal aktiv begleitet.

Meyer setzt dabei auch auf die Penetranz des wiederholten Wahrnehmens im Vorbeifahren. Vielleicht werde der eine oder andere sich ja irgendwann doch entscheiden, in Richtung Syke von der Autobahn abzufahren. In jedem Fall sei die Tafel an der Autobahn ein gutes Mittel, „um mehr Besucher zu generieren und die Bekanntheit des Goldhorts zu steigern“.

Für Landrat Cord Bockhop ist es wichtig, die spektakulären Funde der Pipeline-Grabungen auch touristisch in Wert zu setzen. „Als einer der größten mitteleuropäischen Goldfunde der Bronzezeit ist der Gesseler Goldhort eine archäologische Sensation und strahlt in seiner Bedeutung weit über unseren Landkreis hinaus.“