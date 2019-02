Glücklichsein ist machbar: Ulrich Ellinghaus kennt den Weg dorthin

Syke - Von Michael Walter. Ein glückliches Leben ist möglich. Sogar relativ einfach. Davon ist Dr. Ulrich Ellinghaus überzeugt. Und er sagt: Aus eigener Erfahrung weiß er auch, wie das geht. Dieses Wissen möchte er nun gerne weitergeben. Bei einem kostenlosen Vortrag mit anschließender Diskussion am 18. März.

Bis 2015 war Ellinghaus im Management bei international operierenden Firmen tätig. „Dann habe ich beschlossen, aus meinem persönlichen Hamsterrad auszubrechen.“ Seitdem ist er selbstständiger Unternehmensberater und Coach. Eine Entscheidung, die laut seiner Schilderung mit durchaus harten Einschnitten und Veränderungen verbunden war, sich letztlich aber als gut und richtig erwiesen hat.

Was Ellinghaus dabei immer wieder festgestellt hat: „Wie viele Menschen doch leider mit Sorgen, Ängsten und Blockaden durchs Leben gehen und sich das Leben damit selbst schwer machen. Das erlebe ich einfach. Und da sage ich mir: Mir geht es so gut und ich bin so glücklich. Warum nicht einfach mal den Versuch machen, das anderen Menschen weiterzugeben, indem ich etwas anbiete, das ich mit meinen Fähigkeiten machen kann?“

Das hat für ihn auch etwas mit Mission zu tun. Ellinghaus ist gläubiger Christ. Wobei es ihm vordergründig nicht darum geht, seine Zuhörer zum Glauben zu bekehren. Seine Motivation: „Ich versuche zu helfen, dass es anderen Leuten besser geht.“

In seinem Vortrag will Ellinghaus deutlich machen, wo diese erwähnten Ängste und Blockaden eigentlich herkommen und wie man sie lösen kann. Und wie es den Menschen gelingt, wieder neuen Lebensmut zu finden, Stärke, Zufriedenheit und Gelassenheit.

Die innere Einstellung zu sich selbst spielt eine wichtige Rolle dabei. Ellinghaus: „Wie gehe ich mit anderen um? Wie denke und wie rede ich? Was sind meine positiven Glaubenssätze? Und was sind meine negativen, die ich abstellen muss, um aus dem Loch, in dem ich sitze, wieder rauszukommen?“

Ebenso wichtig: Die Bereitschaft, dabei ehrlich mit sich selbst zu sein und anschließend auch die Konsequenzen daraus zu ziehen. „Du hast ja recht, aber... - wie oft höre ich das!“, sagt Ellinghaus. „Diese Inkonsequenz, das ist dann die Klippe. über die ich drüber muss. Dafür braucht es manchmal Hilfe. Das kann ein starker Freundeskreis sein oder eine professionelle Beratung.“

Info

Veranstalter dieses Vortrags ist die Christuskirchengemeinde, Forum ist am Montag, 18. März, die Stadtbibliothek. Beginn ist um 19 Uhr. Ab sofort sind Anmeldungen möglich unter 04242 / 4007.