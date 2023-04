Glück im Unglück: Zufällig vorbeifahrende Rettungswagen-Besatzung reanimiert Treckerfahrer auf B 6

Von: Frank Jaursch

Die B 6 wurde für etwa 45 Minuten voll gesperrt. Der Schaden wird auf 10 .000 Euro geschätzt. © Foto: Feuerwehr

Nachdem ein Trecker-Fahrer einen medizinischen Notfall erlitt, bekam er durch zwei Zufälle sehr schnell Hilfe.

Ein 66-jähriger Trecker-Fahrer ist aufgrund eines medizinischen Notfalls am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr auf der B 6 am Ortsausgang Syke-Barrien in Richtung Weyhe von der Straße abgekommen und mit seinem Fahrzeug in der Leitplanke der Gegenfahrbahn hängen geblieben. Das berichtet Feuerwehr-Pressesprecher Torben Schmidt in einer Pressemitteilung.

Zum einen sei ein Bereitschafts-Rettungswagen gerade auf dieser Strecke unterwegs gewesen und auf den Unfall aufmerksam geworden. Zum anderen sei die Ortsfeuerwehr Barrien aufgrund eines Übungsdienstes bereits besetzt gewesen und daher schnell an der Einsatzstelle. Nicht bestätigt habe sich laut Schmidt das Einsatzstichwort „eingeklemmt“, weshalb die Feuerwehr sich darauf konzentrieren konnte, den Rettungsdienst bei der Patientenversorgung zu unterstützen.

Dessen Mitarbeiter mussten feststellen, dass das Herz-Kreislaufsystem des Mannes nicht mehr arbeitete. Gemeinsam sei es gelungen, den Patienten in kritischem Zustand, aber mit eigenem Kreislauf an den Regelrettungsdienst zu übergeben.