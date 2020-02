Glasfaser bis ins Haus

Leider nur eine Hülle: Das Grüne ist ein Leerrohr, in das später die eigentlichen Glasfaserkabel eingeblasen werden. Das dürfte in Ristedt voraussichtlich in drei bis vier Monaten soweit sein. 1000 Meter Lehrrohr sind auf der Kabeltrommel im Hintergrund. Etwa 250 Trommeln werden auf Syker Stadtgebiet verbaut, im ganzen Landkreis etwa 2000. Foto: Jantje Ehlers