Info-Veranstaltungen zum Breitband-Ausbau: Glasfaser bis ins Haus

Syke - Im Schneckentempo durchs Internet: Bürgermeisterin Suse Laue kann ein Lied davon singen. Sie lebt selbst in einer Ecke der Stadt, in der da nicht viel geht. „Wir müssen uns morgens einigen, wer zuerst das e-Paper kriegt. Für den zweiten reicht es dann nämlich nicht mehr.“

Damit solche Zustände bald der Vergangenheit angehören, baut der Landkreis ein eigenes Glasfasernetz auf (wir berichteten). Nächste Woche beginnen die Informationsveranstaltungen für die Bewohner der jetzt unterversorgten „Weißen Flecken“ auf der Internet-Landkarte. Den Auftakt machen Osterholz, Gödestorf und Schnepke am Freitag, 10. Mai, um 19 Uhr im Drei-Dörfer-Haus.

Für den Netzausbau hat der Landkreis einen Eigenbetrieb gegründet. Betreiben wird er das Netz jedoch nicht. Dafür wird das Netz verpachtet an ein Unternehmen aus Kiel verpachtet: die GVG Glasfaser GmbH. Sie vermarktet die neuen Anschlüsse unter dem Markennamen Nordischnet.

„Hier wird eine komplett neue Infrastruktur geschaffen, und das Netz bleibt in der öffentlichen Hand“, sagt Projektleiterin Claudia Pelzl. Bis zu 500 Mbit/s sind dann technisch möglich.

Start der Bauarbeiten dieses Jahr

In Syke ist der symbolische Spatenstich dafür am 1. September. Und auch die eigentlichen Bauarbeiten sollen noch dieses Jahr beginnen. Pelzl: „Der Plan ist, dass in drei Jahren alles fertig ist.“

Profitieren dürfen davon zunächst nur die Bewohner der Weißen Flecken. Pelzl: „Alles, was weniger als 30 Mbit/s bekommt, gilt als unterversorgt. Für den Netzausbau in diesen Gebieten gibt es Fördergelder. Deshalb können im ersten Schritt auch nur die Bewohner dort angeschlossen werden.“ Denn sonst würde der Landkreis in einen Förderkonflikt geraten. „Der Landkreis durfte erst eingreifen, als ein Marktversagen feststellbar war“, sagt Pelzl und meint: Als feststand, dass kein gewerblicher Anbieter bereit war, den Netzausbau in diesen ländlichen Gebieten zu finanzieren.

Nicht alle werden ins Netz eingebunden

Auch wenn jetzt die öffentliche Hand baut: Es wird weiterhin Gebiete geben, in denen der Internetzugang problematisch ist. Suse Laue zeigt es auf der Landkarte: Abseits der zusammenhängengen Bebauung sind einzelne Wohnlagen rot eingezeichnet. „Das sind Orte, die selbst für den Landkreis nicht wirtschaftlich zu erschließen sind.“ Auf Syker Stadtgebiet sind das 55, kreisweit gibt es etwa 800 davon. Claudia Pelzl: „Wollte der Landkreis die alle anbinden, müsste er rund 38 Millionen Euro zusätzlich in die Hand nehmen. Und die hat er nicht.“

Zumindest was die 55 Roten Punkte in Syke betrifft, kann Suse Laue sagen: „Auch sie werden ein Angebot für einen Glasfaseranschluss bekommen. Sie werden dann aber einen Eigenanteil bezahlen müssen.“ Und das ist der große Unterschied. Für alle Bewohner der Weißen Flecken gilt: Wer bis zum 31. August einen Vertrag mit Nordischnet abschließt, bekommt den Hausanschluss umsonst. Pelzl: „Lässt man das erst nachträglich machen, wird es sehr viel teurer. Wenn die Bagger erst wiederkommen müssen, rechnen wir mit über 4.000 Euro.“

Nicht nur Anwohner dürfen zu Info-Veranstaltung kommen

Details über Möglichkeiten und Vorgehensweise erfahren die Besucher der Info-Veranstaltungen. „Die Einladung beschränkt sich nicht auf die Anwohner“, sagt Claudia Pelzl. „Da dürfen alle kommen, die sich für das Thema interessieren.“

Suse Laue wird das privat wenig nützen. Sie wohnt zwar auch in Schnepke. Aber nicht in einem der Weißen Flecken, sondern in einem schwarzen. „Das sind Gebiete, die zwar auch unterversorgt sind“, erklärt sie, „bei denen aber ein gewerblicher Anbieter angekündigt hat, sie auszubauen.“ Innerhalb von fünf Jahren. Wenn nichts dazwischen kommt.