Gisa Pauly in Plauderlaune

Syke - Mit bodenständigem Humor, locker gelesenen Passagen aus ihrem neuen Buch „Gegenwind“ und amüsanten Fragen an das Publikum begeisterte Gisa Pauly am Wochenende die Zuhörer. In den Köpfen auf der gut besuchten Diele des Kreismuseums entwickelte sich das Geschehen eines neuen turbulenten Sylt-Krimis um die temperamentvolle Mamma Carlotta und ihren friesisch-wortkargen Schwiegersohn Hauptkommissar Erik Wolf.

In diesem zehnten Fall und Buch über die quirlige Mamma Carlotta engagiert sie sich als freiwillige Helferin beim alljährlichen Syltlauf, als ein junger Sportler plötzlich tot zusammenbricht.

Dabei prallt das Temperament der Italienerin auf die eher trockene Mentalität der Inselbewohner, vor allem aber mischt sie sich immer wieder in die polizeilichen Ermittlungen ein. Dazu gesellen sich zwei Charaktere, über die Pauly vergnügt erklärt, dass sie nicht so sympathisch seien. Aber dafür in jedem Band vorkommen, man könne sich also wieder einmal über Tove Griess, den Imbissbudenbesitzer von „Käptns Kajüte“, und Fietje Tiensch, den Strandwärter, amüsieren.

Immer wieder plauderte die freie Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Journalistin zwischendrin über ihre Arbeit: „Man erfindet Figuren, doch die machen anschließend, was sie wollen, und entwickeln ein Eigenleben.“ Oder über kreative Prozesse und wie sie den Plot entwickele. Für ihren nächsten Venedig-Roman brauche sie noch Namen, und so wurden die Anwesenden um Ideen dazu gebeten. Zu den Protagonisten, einer Hamburger Boutiquebesitzerin und dessen Mann. Bei „Marie“ konnte sich Pauly anschließen, bei „Claas“ oder „Carsten“ war sie noch nicht überzeugt.

Neben der geistigen Nahrung konnten die Besucher in der Pause leckeres Fingerfood genießen und sich austauschen. Genug Möglichkeiten dazu gab es schließlich, denn man befand sich in einer verschworenen Fangemeinde. Eine Gruppe hatte sich sogar einen Betriebsausflug zur Lesung gegönnt.

Ob einige nun schon auf Sylt waren, andere nicht, von den Büchern waren alle angetan; mal mehr vom Wein, den Carlotta immer trinkt – Montepulciano – von den vertrauten Orten auf der Insel oder der skurrilen Fantasie der Autorin. Immerhin erobern ihre Werke regelmäßig die Spiegel-Bestsellerliste.

Das war sicherlich nur einer der Gründe für den Veranstalter, den Förderverein der Stadtbibliothek, der zusammen mit dem Kreismuseum, der VHS und dem Vorwerk für diese fünfte Literaturwoche wieder aktiv geworden war. Bibliotheksleiterin Jutta Behrens zeigte sich am Ende der Literaturwoche zufrieden: „Das war mal wieder ein gute Mischung verschiedener Genres dank des großen Potenzials kreativer Mitmacher.“