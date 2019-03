Altes Handwerk und gemeinsames Schmausen im Kreismuseum 

Einen Tag rund ums Hausschlachten erlebten die Besucher im Kreismuseum Syke. Sie schauten Schlachter, Schuhmacher und Sattler über die Schulter und konnten sich nach alter Manier vollfuttern.

Syke - Von Dieter Niederheide. „Oh Gott, heute habe ich bestimmt zugenommen“ stöhnte eine Nienburgerin („Nee, nee, meinen Namen verrate ich nicht“) gestern auf der Diele des Kreismuseums und stopfte anscheinend nur zu gerne den Rest vom Knipp zwischen ihre Zähne.

Es war Wurstetag, Brot backen, Reibekuchen- und Knippessen, Kaffee und Kuchen gab es auch, und wer wollte – und es wollten einige! – konnte sich am Stand des Hofladens von Büntemeyer & Lemkuhl aus Henstedt auch noch aus der Auswahl an Wurst und Käse bedienen. Und für unterwegs nach Zuhause eine frische Brezel mitnehmen.

Ja: Wer gestern im Kreismuseum Kohldampf schob, war selber schuld. Dicht umlagert stets: Das Trio mit Fleischermeister Klaus Daus und seinen Gehilfen Wilfried Müller und Jürgen Woyke. Aus 45 Kilo Schweinefleisch machten sie Leberwürste, Mettwurst (die noch an der Luft getrocknet werden muss) und Sülze.

Probieren erwünscht

Klaus Daus und sein Team wissen, was eine richtige Wurst ausmacht. Vor allem: Mit der richtigen Menge an Gewürzen den richtigen Pepp reinbringen. Probiert werden durfte von der Masse auch, und ein junger Mann meinte: „Lecker, aber schön scharf.“ Nicht zu scharf für eine Rentnerin aus Syke. „Kann ich nochmal probieren?“, fragte sie nach und urteilte: „Ja – so schmeckte die Wurst auch, wenn früher unser alter Hausschlachter wurstete.“

+ Museumsschlachter Klaus Daus und sein Team zeigten den Besuchern, wie früher von Hand Wurst gemacht wude. © Fotos: Heinfried Husmann

Seit Jahren ruft das Kreismuseum die Zeit des Hausschlachtens im März in Erinnerung. Ein Angebot, das nur zu gerne wahrgenommen wird und sich stets guter Resonanz erfreut. An der großen eisernen Bratpfanne stand Hermann Winkler und ließ über dem Feuer den Knipp knusprig werden. Mit Gurke und Brot richtig lecker. Beim Rundgang durch das Museum begegneten die Besucher dem alten Handwerk. Der Korbflechter, der Sattler oder der Schuhmacher ließen sich über die Schultern schauen, ebenso Holger Lenk aus Barrien, der mit eindrucksvollen Holzarbeiten vertreten war und mit der Dekupiersäge zeigte, wie seine Arbeiten entstehen.

Und wer kam schon als Familienvater ungeschoren am Tante-Emma-Laden mit seinen süßen Leckereien vorbei?

Widerstand gegen den inneren Schweinehund: zwecklos.

Es gab gestern im Kreismuseum wieder so einiges zu sehen, zu bestaunen und zu probieren. Zum Beispiel bei den Museumspädagoginnen die knusprigen Reibekuchen mit Apfelmus. Bei dem appetitanregenden Geruch aus den Pfannen, die auf dem alten mit Holz befeuerten Herd standen, war Widerstand gegen den inneren Schweinehund zwecklos.

+ ...und ich krieg nichts ab? © Fotos: Heinfried Husmann

Für die jüngsten Besucher gab es unter anderem das Butterstampfen im Butterfass. Da hatten die Okeler Zwillinge Sunna und Seetje, vier Jahre jung, ihren Spaß, und ein Stück Butter fürs Abendbrot ging mit nach Okel.

Der Wurste- und Backtag war wieder ein richtiges kleines Familienfest für Besucher, die aus der Region, aus Bremen, Nienburg oder Oldenburg und Verden anreisten. Ein Tag, der ohne unermüdlichen Einsatz der Helferinnen und Helfer wohl nicht durchführbar wäre.