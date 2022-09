Mehr als 15 000 Besucher: Großer Andrang und positive Stimmung bei der Gewerbeschau

Von: Gregor Hühne

Teilen

„Immer schön hier“: Bratwurst für Christian Gieseke und Zuckerwatte für seine Tochter (M.) und deren Freundin. © Gregor Hühne

Endlich wieder Herbstmarkt und Gewerbeschau in Barrien! Nach zwei Jahren coronabedingter Pause lockte das Fest von Freitag bis Sonntag laut Organisatoren mehr als 15 000 Besucher aus Syke und der Umgebung an den Handelsweg.

Barrien – Es konnte endlich wieder losgehen: Der Herbstmarkt und die Gewerbeschau in Barrien konnte nach zwei Jahren wieder vonstattengehen. Eine Frau reiste sogar 250 Kilometer weit an, um am Sonntag einen Gebrauchtwagen zu gewinnen – gesponsert vom Autohaus Neemann im Barrier Gewerbegebiet. Dazu mussten die auserwählten 25 Teilnehmer ihre Hand auf das Auto legen. Wer zuletzt losließ, gewann.

„Zelt, Messe und Parkplatz sind voll“: Veranstalter mit der Gewerbeschau zufrieden

Zufrieden zeigte sich vor allem Veranstalter Christian Eilers vom Werbering Barrien. „Zelt, Messe und Parkplatz sind voll. Die Aussteller sind superzufrieden.“ Die Menschenmassen und das teilweise Gedränge gaben ihm recht. Verglichen mit der Vor-Corona-Zeit sei die Besucheranzahl etwa gleich geblieben. Dabei betonte Christian Eilers, dass es bei der Gewerbeschau stets um die Förderung von Start-ups gehe. Ganz neu vertreten seien in diesem Jahr beispielsweise das Weyher Tattoostudio „Tattooart 2“, das live Motive stach, und eine Fußpflege-Praxis von Katarina Debus aus Barrien.

Wein von der Insel: Inhaberin Marita Fröhlke (M.) und ihr Familienteam aus Syke preisen den Föhrer Wein. © Gregor Hühne

Ansonsten warben Autohändler, Banken, Versicherer, Möbelbauer, Baustoffhersteller, Sicherheitsdienstleister, Fahrradverkäufer, Zeitungen, Rechtsanwälte, Steuerberater, Kunsthandwerker, die Lebenshilfe sowie Polizei, ADAC, AWG und andere für ihre Angebote.

Auch die Stadt Syke zählte zu den Ausstellern. Beliebt bei den Bürgerinnen und Bürgern war laut Erstem Stadtrat Thomas Kuchem unter anderem die „Notfallkarte für alle Generationen“ der Stadt. Das ist eine kleine Faltkarte mit Feldern für Eintragungen wie eigene Erkrankungen, der Blutgruppe und etwaiger Medikation sowie wichtigen Telefonnummern für den Notfall.

Leckerer Wein und Helikopter-Rundflug: Highlights der Gewerbeschau erfreuen die Besucher

Garantiert ein Höhepunkt des Herbstmarktes war der Höhenflug eines Helikopters am Samstag, der wegen Nebel und Regens laut Veranstalter nur an dem Tag fliegen konnte. Doch auch der Saisonwein von Marita Fröhlke und ihrem Familienteam beförderte die allgemein gute Stimmung. Seit acht Jahren betreibt die Inhaberin des Syker „Blumen & Weinmarkts“ ihr Geschäft und ist jedes Mal mit einem Getränkestand auf dem Barrier Herbstfest.

Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Familie Gerken aus Kirchweyhe hat Spaß Autoscooter. © Gregor Hühne

Insbesondere für Familien gab es viel zu sehen und zu schmecken. So auch für Christian Gieseke aus Barrien, für den der Termin „jedes Mal ein Highlight“ ist. Er wohne fußläufig in der Nachbarschaft und war jeden Tag dort: „Es ist immer schön hier, und auch interessant“, sagte er, während er eine Bratwurst aß und seine Tochter und deren Freundin Zuckerwatte naschten.

Autoscooter-Inhaber unzufrieden: Zu wenig zahlende Kunden auf dem Herbstmarkt

Nicht jeder Schausteller war mit dem Umsatz des Herbstmarktes zufrieden wie Autoscooter-Inhaber Timo Fischer. „Die Stimmung ist scheiße, die Kasse leer“, beklagte er sich. Zu ihm kämen zu wenige Kunden, um die Kosten zu decken. Der Veranstalter käme ihm entgegen, doch nach Abzug der Kosten für Strom, LKW-Diesel und Personal bliebe kaum etwas übrig – wenn überhaupt. Seiner Ansicht gäbe es für Flächenfahrgeschäfte wie Autoscooters zu wenig Kundenfrequenz. Veranstalter Christian Eilers hielt dem entgegen, dass der Werbering das Fahrgeschäft zeitweise komplett gemietet habe. „Ganz so schlimm könne es ihm also nicht gehen.“ Der Veranstalter spekulierte, dass das Lamentieren Verhandlungstaktik sei, um bessere Konditionen auszuhandeln.

Spannend wurde es am Ende beim Kampf um das Auto. Pauline Fandrech und Eileen Ferichs waren die letzten beiden verbliebenen Teilnehmerinnen im Rennen um den Wagen. Um 18 Uhr einigten sich die Finalistinnen, gleichzeitig loszulassen und das Los entscheiden zu lassen. Am Ende fiel die Entscheidung in dem mit 500 Leuten voll besetzten Festzelt: Eileen Frerichs ist die glückliche Gewinnerin.