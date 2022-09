Gewerbeschau Barrien zurück aus der Corona-Pause

Von: Michael Walter

Mit einem saloppen „Los geht’s“ eröffnete Werberingvorsitzender Christian Eilers im Festzelt die 20. Barrier Gewerbeschau. © Michael Walter

Nach coronabedingter Pause hat am Freitagvormittag die Barrier Gewerbeschau zum mittlerweile 20. Mal wieder für Besucher geöffnet. Bis Sonntag sind auf insgesamt 12.000 Quadratmeter Innen- und Außenflächen zig Aussteller aus Barrien und umzu zu finden und ein vielfältiges Rahmenprogramm organisiert.

Barrien – Ist das zu fassen? Da sehnen sich die Menschen wochenlang nach Regen, und dann kommt der ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, an dem die ersten Besucher auf der Barrier Gewerbeschau erwartet werden. Pünktlich zum Einlass gingen heftige Regenschauer über dem Messegelände am Handelsweg nieder, und in der Ferne blitzte und donnerte es zwischendurch recht bedrohlich.

Der guten Laune von Werberingvorsitzendem Christian Eilers tat das nur sehr vorübergehend Abbruch. Zu sehr überwog die Freude, dass es nach mehrmaligem Verschieben des Termins – Corona lässt grüßen – jetzt endlich wieder geklappt hat.

Runder Geburtstag

Den Termin hätten Eilers und sein Orga-Team gar nicht besser festlegen können: „Fast“ auf den Tag genau vor 40 Jahren hatten 30 örtliche Unternehmer den Werbering Barrien gegründet. Und „auf“ den Tag genau vor 39 Jahren hatten sie die erste Barrier Gewerbeschau eröffnet. „Es muss gut gewesen sein“, unterstellte Christian Eilers in seiner Begrüßungsansprache im Festzelt. „Denn seitdem hat der Werbering zuverlässig alle zwei Jahre wieder eine Gewerbeschau veranstaltet – Corona ausgenommen.“

Für ihn selbst ist es jetzt die siebte, die er in irgendeiner Form mitgestaltet. Und immer habe er einen Eindruck von spielerischer Leichtigkeit dabei erlebt. Auf der einen Seite schön, auf der anderen nicht ganz ungefährlich. „Ich erwische mich selbst immer wieder dabei, dass ich mir zu Beginn der Vorbereitung denke: Komm, das machen wir mal eben schnell.“ Was sich dann jedes Mal sehr bald als herber Irrtum erweise. „Dass hinterher trotzdem alles so spielerisch wirkt, liegt an den tollen Menschen, die daran beteiligt sind.“ Allen voran würdigte Eilers Horst Saade als „Marktmeister und absoluten Rekordhalter im Vor- und Zurücktreten.“ Trotz erheblicher gesundheitlicher Probleme in den vergangenen Jahren hält er noch immer treu zur Fahne. Inzwischen aber nicht mehr als Alleinverantwortlicher, sondern im Team mit Hans Göbel und Stefan Velten.

Vielfältig und stabil im Regionalen

Eilers Dank galt neben dem gesamten Werbering-Vorstandsteam dem „Heer von Helfern und Unterstützern“, etwa beim Bauhof der Stadt, beim Landkreis und bei den beteiligten Firmen. „Mein letzter und größter Dank gilt den Ausstellern. Ohne euch hätten wir hier ein super Festgelände – aber nur leere Zelte.“

Endlich wieder Gewerbeschau in Barrien: Auf rund 2000 Quadratmetern im Messe-Zelt und etwa 10 000 Quadratmetern Ausstellungfläche auf dem Freigelände präsentieren sich an diesem Wochenende 64 Aussteller aus Barrien, Syke und umzu. © Michael Walter

Bürgermeisterin Suse Laue betonte in ihrem Grußwort: Was der Werbering da am Handelsweg aufziehe – mit Ausstellung, Oktoberfest, Kinderprogramm und Seniorenprogramm – „zeigt, wie vielfältig und stabil wir im Regionalen sind. Regionale Gewerbetreibende und regionale Dienstleister werden immer wichtiger. Ich freue mich auf zweieinhalb Tage Barrier Gewerbeschau.“

Eine Messe für die ganze Familie

In seiner Eigenschaft als ehrenamtlicher stellvertretender Landrat überbrachte Volker Meyer das Grußwort des Landkreises. Vergleichbare Ausstellungen gebe es kaum noch im Landkreis. Der Barrier Werbering veranstalte eine Messe für die gesamte Familie, die weit über die Grenzen des Syker Stadtgebiets hinaus Anklang finde und „mit viel Liebe gemacht“ sei. Dafür gebühre dem Werbering „hohe Anerkennung und hoher Respekt“.

Beim anschließenden Rundgang durch 2000 Quadratmeter Ausstellungszelt und etwa 10 000 Quadratmeter Freigelände verschafften sich die geladenen Gäste einen ersten Eindruck von den 64 beteiligten Ausstellern. Und als sie damit gerade fertig waren und der Einlass für die Besucher öffnete, kam der Regen. Aber die Barrier sind ja nicht aus Zucker. Zum Bingo um 14 Uhr war das Festzelt gegenüber voll.