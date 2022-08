Gewerbeschau in Barrien: Zeit für den letzten Ortstermin der Beteiligten

Von: Frank Jaursch

Geballte Kompetenz in loser Reihe: Beim letzten großen Treffen löst die Planungsgruppe für die Barrier Gewerbeschau im September eine Reihe von Problemen. © Frank Jaursch

„Was ist eigentlich mit den Rohren?“ Das Großprojekt der Harzwasserwerke am Handelsweg in Barrien ist unübersehbar. Das Problem: Die mächtigen Metallrohre liegen genau da, wo in wenigen Wochen eigentlich die Toilettenwagen für den Barrier Herbstmarkt (mit Gewerbeschau) stehen sollen. Und genau das sorgt – kurzzeitig – für Kopfschmerzen bei den Machern.

Barrien – Der Countdown läuft. In knapp drei Wochen wird der Markt eröffnet. Letzter großer Ortstermin am Gewerbeschau-Platz: Organisatoren, Vertreter der Stadt und des Veranstaltungsservice Bode treffen sich, um Grundsätzlichkeiten zu regeln, Unklarheiten zu klären und Probleme aus dem Weg zu räumen. „Für jedes Fachgebiet hab ich einen herbestellt“, erzählt Christian Eilers. Der Barrier Ortsbürgermeister ist auch Vorsitzender des veranstaltenden Werberings. Und bemüht sich, die Nervosität zu unterdrücken. Eine so große Veranstaltung ist nicht mal eben so geplant.

Barrier Herbstmarkt: Metallrohre sollen zu Beginn der Gewerbeschau verschwunden sein

Immer mal wieder ploppen kleine oder große Hindernisse auf. Wie die Sache mit den dicken Metallrohren. Erster Stadtrat Thomas Kuchem berichtet, er habe die Zusage, dass die Rohre zum Beginn der Gewerbeschau verschwunden sind. Er deutet ein paar Meter die Straße hinauf, wo Vertreter der Wasserwerke und der ausführenden Baufirma stehen: „Aber da hinten sind ja welche, die uns bestimmt Genaueres sagen können.“

Während Kuchem Kontakt zu ihnen aufnimmt, versammelt sich gerade ein halbes Dutzend der Teilnehmer um den Marktplan, den Hans Göbel in den Händen hält. Es geht um die elektrische Versorgung und um Fahrradplätze, um Wasser für die Toilettenhäuschen und die Vorbereitung des Parkplatzes, um Zelt-Standorte und Laufwege. Und um so viel mehr.

Gewerbeschau in Barrien: Zeltdisco und Oktoberfest Im Rahmen der Gewerbeschau Barrien ist für Freitag, 9. September, ab 19 Uhr eine Zeltdisco mit DJ geplant, zu der jeder Partyfreund ohne Vorverkauf eingeladen ist. Am Samstag, 10. September, um 19 Uhr beginnt im Partyzelt das Oktoberfest mit Live-Band, Party und Essen. Dafür gibt es laut den Organisatoren VIP-Eintrittskarten mit Sitzplatz und Essen im Vorverkauf. Die Karten sind für 29 Euro bei Kunst & Kreativ in Barrien erhältlich. Selbstverständlich kann man auch einfach über die Abendkasse zum Feiern kommen.

Planungen für den Barrier Herbstmarkt müssen komplett neu entstehen

Eilers hatte gehofft, auf die Planungen der vergangenen Jahre zurückgreifen zu können und sich damit einiges an Arbeit zu ersparen. Die Hoffnung war vergebens: „Es ist so, als wenn wir es komplett neu planen.“ So viel hat sich in der Zwischenzeit verändert. Und quasi täglich muss der Plan angepasst werden. „Jetzt ist der Musikexpress abgesprungen“, berichtet Eilers. Flugs wird ein Autoscooter als Ersatz organisiert.

Bei so viel Planung und so viel Unwägbarkeit hilft ein Fels in der Brandung. „Gut, dass wir nen Horst haben“, grinst Eilers. Horst Saade ist schon so lange dabei, dass man ein bisschen das Gefühl hat, die Barrier Gewerbeschau ist quasi um ihn herum entstanden. X-mal hat er seinen Ausstieg erklärt – und ist doch immer wieder zurückgekehrt. Ein Glück für alle Beteiligten.

Neue Ideen für die Barrier Gewerbeschau: Hubschrauber-Rundflüge und Tombola

Es ist die Mischung aus Bewährtem und Neuem, die den Erfolg der traditionsreichen Veranstaltung ausmachen könnte. Und so wie Horst Saade für das Bewährte steht, ist Eilers einer, der mit neuen Ideen um die Ecke kommt: Hubschrauber-Rundflüge, eine Tombola mit Preisen in Höhe von 3500 Euro. Erstmals seit Langem soll auch wieder ordentlich gefeiert werden beim Herbstmarkt. Neben den beiden Messezelten wird ein 500-Quadratmeter-Partyzelt aufgebaut. Dort soll es am Freitag, 9. September, eine Zeltdisco geben und am Samstag, 10. September, ein Oktoberfest „mit Platz- und Essensgarantie“ für jene, die sich beizeiten anmelden.

Eine zentrale Herausforderung für die Organisatoren ist die Inflation: Das Standgeld, das die Aussteller zahlen, stammt noch aus dem Jahr 2020 – die Ausgaben für Zelte, Elektrik und den ganzen Rest sind aber aus 2022 – und zum Teil doppelt so hoch wie bei der letzten Gewerbeschau-Ausgabe 2019. Der Vorstand des Werberings hat sich entschieden, zur Not an die eigenen Reserven zu gehen, um das Event umsetzen zu können. „Augen zu und durch“, sagt Eilers mit einer Mischung aus Fatalismus und Optimismus.

Er hat ja immer noch den größten Trumpf: seine Experten. Die sind zum Problemlösen da. Wie Thomas Kuchem, der von seinen Verhandlungen in Sachen Metallrohre zurückkehrt. Die sollen jetzt direkt an den Zaun geschoben werden und genügend Platz für Toilettenwagen und Fahrradparkplatz lassen. Problem gelöst. Auf zum nächsten! Denn der Countdown läuft.