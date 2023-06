Vermittlung statt Enteignung im Syker Gewerbegebiet

Von: Gregor Hühne

Zufrieden mit der Zusammenarbeit: (v.l.) Erster Stadtrat Thomas Kuchem, Jana Speer (Fachbereich Bau), Holger Könemann (LGLN), Sabrina Franke (LGLN-Dezernatsleiterin) und Thomas Schaefer (LGLN-Leiter Regionaldirektion Sulingen-Verden). © Gregor Hühne

Flächentausch und Geld für die Eigentümer von Agrarflächen. Das ist das Ergebnis einer Einigung zwischen der Stadt Syke und Grundstückseignern im Gewerbegebiet „Hinterm Bahnhof VI“. Dank der vermittelnden Unterstützung durch das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) kommt es nicht zu Enteignungen.

Syke – „Wertgerecht abgefunden“ bewertete Thomas Schaefer, Leiter Regionaldirektion der LGLN, den Ausgleich zwischen beteiligten Eigentümern und der Stadt Syke. Das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) ist als Vermittler aufgetreten, um Grundstücksflächen in Gewerbebauland rechtlich umzulegen. Dabei erhielten Eigentümer neues Bauland oder Ausgleichszahlungen.

„Es war eine wilde Struktur kleiner Flächen“, beschrieb Stadtrat Thomas Kuchem das Areal Hinterm Bahnhof IV am Dienstag im Rathaus. Nach einem Ratsbeschluss aus dem Jahr 2014 sollten die dortigen Ackerböden perspektivisch in Bauflächen für Gewerbe und Industrie umgewandelt werden.

Die Umsetzung hätte die Verwaltung aber allein nicht geschafft, so Kuchem. Zu festgefahren seien die Positionen der Landwirte gewesen, die um ihre Ackerböden bangten. Bevor es zu Enteignungen gekommen wäre, holte die Stadt das LGLN ins Boot.

„Wir waren darauf angewiesen, dass uns die LGLN kompetent berät“, sagte Kuchem. Notwendig wurde der Schritt, weil das Vorhaben nach der alten Struktur nicht mehr umsetzbar gewesen sei. Die Stadt habe beispielsweise seit Jahren keine Grundstücke für den neuen Gewerbepark mehr aufkaufen können. Das Verfahren und die Vertragspartner seien auch „nicht einfach“ gewesen, erinnert Kuchem. In der Zusammenarbeit sei es daher zielführend gewesen, dass die Stadt als Projektbeteiligte „auf Augenhöhe“ auftrat. Vertreter der LGLN und der Stadt lobten im Zuge dessen die sogenannte Baulandumlegung – so heißt das Verfahren der Neuordnung der Flächen. Holger Könemann, LGLN-Wertermittlung und Bodenordnung, erklärte, dass das Verfahren unter anderem zur Stärkung der Innenentwicklung von Städten und Gemeinden diene. Kuchem ergänzte, dass auch die Syker Politik mit der Vermittlerrolle der LGLN zufrieden sei. Weitere gemeinsame Projekte stünden vorerst nicht an.

Hintergrund: Am 4. April 2022 stellte der Stadtrat Syke fest, dass ein Großteil des südlichen Gewerbegebietes veräußert oder reserviert ist, sodass weitere Gewerbeflächen im reservierten Teilgebiet zwei (Norden) benötigt werden. Seit Dezember arbeitete die LGLN mit allen Beteiligten. Das Ergebnis, also die Flächenneuordnung, wurde im März rechtskräftig.

Vermarktungsstart soll im Jahr 2024 erfolgen

Jana Speer von der Stadtverwaltung berichtet, dass die Vermarktung des zweiten Teils des neuen Gewerbegebiets (nördliche Teil) im kommenden Jahr erfolgen soll. Davor müssten noch die Anschlussarbeiten der Grundstücke erfolgen wie die Straßenanbindung und der Kanalausbau. Der Baubeginn werde laut Speer „nicht mehr in diesem Jahr“ passieren.

Noch seien auch nicht alle Grundstücksflächen aus dem ersten Abschnitt des Industrie- und Gewerbegebiets vergeben, so Kuchem. Der erste Abschnitt ist der südliche Teil des Gewerbegebiets Hinterm Bahnhof IV. Ein Syker Betrieb sei sogar von seiner Absicht zurückgetreten, sich dort niederzulassen, berichtet Kuchem auf Nachfrage. Das sei Ergebnis der schwierigen Gesamtumstände. Ursprünglich wurde die Ausweisung des Gewerbegebiets beschlossen, um Unternehmen aus Syke Raum für Erweiterungen anzubieten, damit diese nicht in Umland-Kommunen abwandern.

Dennoch zeigt sich der Erste Stadtrat optimistisch. Bisher hat sich im Südteil des Gewerbegebiets unter anderem ein Werk der Habu-Granit-Marmor-Gesellschaft angesiedelt, so Kuchem. Außerdem führe die Stadt derzeit Gespräche mit zwei weiteren großen Interessenten, die an dem südlichen Areal Interesse bekunden. Aktuell seien rund 10.000 Quadratmeter im südlichen Teil für Industrie- und Gewerbefläche verfügbar.

Vorher, nachher: die Aufteilung der Grundstücksflächen aus dem Jahr 2014. © Grafik: LGLN

Vorher, nachher: das Ergebnis der Umsetzung mit dem Teilgebiet zwei im Jahr 2023. © Grafik: LGLN