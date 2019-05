„Wir waren immer da“: Getränke Segelke in Barrien gibt auf

Barrien - Von Heiner Büntemeyer. Der „Bierverleger Segelke“ in Barrien ist Geschichte. Die Leuchtreklame an der Sudweyher Straße bleibt ausgeschaltet. Das Unternehmen existiert nicht mehr.

„Ich hätte gerne 2025 noch das 100-jährige Bestehen unserer Firma gefeiert“, sagt Inhaber Jan Segelke. Da er aber wirtschaftlich keine Perspektiven mehr sieht und täglich miterlebt hat, wie umkämpft das Geschäft inzwischen ist, hat er sich zur Aufgabe entschlossen. Um Gerüchten und Spekulationen vorzubeugen, weist er aber darauf hin, dass der Spreekenhoff in Gessel weiterhin im Familienbesitz bleibt.

Johann Segelke hatte den Betrieb 1925 an der Sudweyher Straße gegründet. Es war stets ein echter Familienbetrieb, in dem der Gründer Johann Segelke auch nach der Übergabe des Geschäfts an seinen Sohn Fritz noch aktiv tätig war. Genauso behielt Fritz Segelke seinen Schreibtisch im Büro, als sein Sohn Jan im Jahr 2000 das Unternehmen übernahm.

+ Seit 1925 hat der Betrieb Gaststätten und Veranstaltungen mit Getränken beliefert. Zuerst kam das Bier noch in Holzfässern. © Privatarchiv Segelke

Es ist ein Geschäft, in dem der persönliche Kontakt zu den Kunden einen besonderen Stellenwert hatte. Enttäuschungen blieben dabei nicht aus, aber sie änderten nichts an der Philosophie des Hauses. Auch die Mitarbeiter wussten diese persönliche Atmosphäre zu schätzen. Sie betrachteten den Bierverlag Segelke auch als „ihren“ Betrieb. Als Beispiel dafür mag Heinz Helm dienen, der nach 42 Jahren im Betrieb 2018 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Als er erfuhr, dass der Betrieb, – sein Betrieb! – aufgelöst wird, stand er sofort auf der Matte und bot für die letzten Wochen seine Mitarbeit an. – Ohne Bezahlung versteht sich.

Mit Wirkung zum 6. Mai hat Jan Segelke seinen Betrieb jetzt an den „Brokser Getränkevertrieb Heinrich Büntemeyer“ in Bruchhausen-Vilsen verkauft. Alle Mitarbeiter behalten ihren Arbeitsplatz, auch Fuhrpark und Maschinen werden übernommen. Segelkes Dank gilt allen Mitarbeitern und allen, die ihn bei seiner Arbeit unterstützt haben. Dazu zählen in erster Linie seine Mutter Hannelore und sein Bruder Andreas. Aber auch bei vielen Kunden möchte sich Jan Segelke für die Zusammenarbeit bedanken. Dazu zählen die Gasthäuser Hillmann in Osterholz und Kreuz-Meyer in Seckenhausen. Beide gehörten seit der Gründung des Betriebs 1925 zum Kundenstamm.

+ Der Firmen-Fuhrpark prägte in den 50er-Jahren das Bild an der Sudweyher Straße. © Privatarchiv Segelke

Auch für viele Barrier bedeutet das Aus für Firma Segelke eine Veränderung. Die Möglichkeit, zur Not auch „mal eben schnell“ nach Feierabend noch Getränke geliefert zu bekommen, gibt es nun nicht mehr. „Wir waren immer da“, berichtet Jan Segelke und erinnert sich noch gut an Ostersonntag, als beim Barrier Osterfeuer noch Nachschub gebraucht wurde.