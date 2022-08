Das 800-Tonnen-Provisorium: Wasserleitung wird verlegt – und in einem Jahr wieder herausgeholt

Von: Frank Jaursch

Die Schweißer Stefan (l.) und Wladimir bei ihren Arbeiten an der Wasserleitung der Harzwasserwerke am Handelsweg. © Frank Jaursch

Am Handelsweg in Gessel wird eine Stahl-Wasserleitung verlegt. Das Kuriose: Nach etwa einem Jahr soll die 800 Tonnen schwere Rohrstrecke wieder entfernt werden.

Gessel – Es blitzt am Handelsweg – und es ist kein Gewitter und auch keine Geschwindigkeitsmessung. Nein – das sind Wladimir und Stefan bei der Arbeit. Die beiden Schweißer aus Ungarn und der Slowakei arbeiten derzeit an der wohl längsten Syker Baustelle.

Längste Baustelle in Syke: Wasserleitung soll in einem Jahr wieder herausgeholt werden

Auf zwei Kilometern Länge wird aus mehr als 150 Stahlrohren von jeweils zwölf Metern Länge ein einziges langes Rohr. Das soll dafür sorgen, dass auch künftig ausreichend Wasser vom Wasserwerk in Ristedt in die Haushalte kommen kann. Auf den ersten Blick bizarr: Das rund 800 Tonnen schwere „Gesamtkunstwerk“ soll diese Aufgabe nur bis Ende 2023 erfüllen.

Den Hintergrund erläutert Patrick Schön, Projektleiter bei den Harzwasserwerken. Das Unternehmen erneuert in den kommenden Jahren schrittweise alle Leitungen, die aus Asbestzement bestehen (wir berichteten). Die „Schlagader“, die vom Wasserwerk in Ristedt den Handelsweg entlang führt, ist als Erstes dran.

Das Problem: Man kann nicht einfach allen für ein halbes Jahr den Wasserhahn zudrehen und die Leitungen in aller Ruhe austauschen. Und um neben der bestehenden Leitung die neue zu verlegen, fehlt den Harzwasserwerken schlicht der Platz. „Wir hätten dafür auf die Privatgrundstücke gehen müssen“, erläutert Schön.

Provisorische Rohrleitung in Syke: Die Lösung ist ein „Kompromiss aus Preis und Durchsatz“

Also kamen die Planer auf eine Lösung, die „einen Kompromiss aus Preis und Durchsatz“, darstellt, so Schön. Es werden zunächst Stahlrohre mit einem geringeren Durchmesser verlegt, für die genügend Platz ist. Durch diese fließt das Wasser dann für jenen Zeitraum, an dem die alte Leitung gegen die neue ausgetauscht wird.

Heißt im Klartext: Die Kaventsmänner, die man derzeit am Straßenrand sieht und an denen Stefan und Wladimir und ihre Kollegen herumschweißen, sind mit 60 Zentimetern Innendurchmesser die kleinen Exemplare. Die alten, noch im Boden liegenden Rohre haben zehn Zentimeter mehr. Und die Nachfolge-Generation wird sogar 80 Zentimeter aufweisen – und entsprechend mehr Wasser in die Haushalte fließen lassen.

Auf dem Bauhof in der Nähe des Ristedter Wasserwerks werden die Baustoffe gelagert. © Frank Jaursch

Die jetzt verbauten Rohre bestehen aus Stahl. „Unsere Lieblingsrohre“, sagt Patrick Schön. Diese Exemplare haben nicht – wie ihre großen Geschwister, die im kommenden Jahr eingesetzt werden – eine Innenauskleidung aus Zementmörtel. „Das dient vor allem dem Korrosionsschutz“, betont der Projektleiter. Und Angst vor Rost muss man bei dem Provisorium wohl keine haben. Denn wenn – spätestens Ende kommenden Jahres – die neue Hauptleitung ihren Dienst aufgenommen hat, werden die 60er-Rohre wieder aus dem Boden geholt.

Bis es so weit ist, fließt allerdings noch viel Wasser den Handelsweg hinunter. Und zwar erst mal in der alten Leitung. Oberirdisch wird fleißig gearbeitet. Rechnerisch dürften es mehr als 160 Zwölf-Meter-Rohre sein, das Stück rund fünf Tonnen schwer. Und jedes einzelne wird mit den beiden Nachbarrohren verschweißt.

Damit alles am Ende sicher und wirklich dicht ist, betreiben die Harzwasserwerke und die ausführende Firma RTH aus Hoya einigermaßen aufwendige Kontrollen. Zehn Prozent aller Schweißnähte werden, so sagt Schön, per Röntgenstrahlen überprüft, um die Qualität der Arbeiten zu überprüfen.

Per Unterdruck werden die tonnenschweren Stahlrohre an ihrem Bestimmungsort herabgelassen. © Frank Jaursch

Liegt das Rohr im Boden, folgen zwei weitere Kontrollen: Eine Wasserdichtungsprüfung, bei der die ganze Leitung 24 Stunden unter Druck mit Wasser befüllt wird. Von den 720 000 Litern, die dort hineinpassen, dürfen in dieser Zeit maximal zehn verloren gehen. Und zudem erfolgt eine Hygieneprüfung: Dem Wasser wird eine Probe entnommen und auf Keime untersucht.

Wasserleitung in Gessel: Fertigstellung des Provisoriums voraussichtlich im November

Ab November, so hofft der Projektleiter, kann das Wasser durch das Provisorium fließen. Denn auch der zweite Abschnitt wird nicht ganz ohne sein: Schließlich wurde in den 1960er-Jahren in den Leitungen Asbest verbaut. Aus diesem Grund werden die alten Rohre einzeln aus dem Boden geholt, in Big Packs eingeschlagen und abgefahren. Der Schutz der Bevölkerung, so betont Patrick Schön, stehe im Vordergrund. „Die Maßnahme ist komplett mit dem Gewerbeaufsichtsamt in Hannover abgestimmt.“

Der zweite Teil – das Herausholen der alten und das Verlegen der neuen Leitung – dürfte noch einmal den größten Teil des kommenden Jahres in Anspruch nehmen. Wenn dann alles fertig ist, kommen die Stahlrohre wieder raus. Und werden sicher andernorts gut verwendet werden. Sind dann ja quasi noch wie neu.