B6 bei Syke nach Massenkarambolage voll gesperrt

Von: Fabian Raddatz

Vier Fahrzeuge waren in den Unfall auf der B6 verwickelt. © Thomas Lindemann

Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die B6 bei Syke voll gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Syke – Die B6 bei Syke (Landkreis Diepholz) ist nach einem schweren Unfall am Montagmorgen voll gesperrt. Das gab die Polizei Diepholz via Twitter bekannt. Demnach wurde die Strecke am 21. November 2021, kurz vor Heiligenfelde (Wachendorf) dicht gemacht. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Ersten Angaben zufolge waren vier Fahrzeuge auf der Strecke ineinander gekracht. Dabei wurden vier Personen verletzt, jedoch nicht schwer. „Es herrschte viel Chaos“, so ein Polizeisprecher. Die Einsatzkräfte seien derzeit dabei, die Unfallwagen von der Straße zu bekommen. Die Vollsperrung der B6 soll noch gegen 9:30 Uhr aufgehoben werden.