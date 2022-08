Gerüchte, Fakten und viel heiße Luft bescheren Barrier Ortsrat volles Haus

Von: Michael Walter

Teilen

Ländliche Idylle zwischen Okel und Barrien – aber auch denkbares Plangebiet für Windkraft. Genauer: Einer der vier übrig gebliebenen Suchräume für neue Windenergiestandorte. Im „Teilgebiet C – Westlich Okel“ könnte links und rechts der L333 theoretisch Platz für fünf Windräder sein. © Isabel Walter

Ein anonymes Flugblatt mit drei handgeschriebenen Zeilen bescherte dem Barrier Ortsrat am Montagabend ein volles Haus: Laut Flugblatt solle klammheimlich und an der Öffentlichkeit vorbei ein neuer Windpark in Barrien entstehen. Tatsächlich geht es um die seit langem in der Planung befindlichen Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans.

Barrien – „Wusstet ihr das? Neuer Windpark mit einer Höhe von 250 m. Einspruchsfrist verstreicht am 31.8.!“ Drei Sätze, handgeschrieben auf einem anonymen Flugblatt, sorgten am Montagabend für voll besetzte Zuhörerreihen beim Barrier Ortsrat im Hachehuus. Obwohl der dieses Thema gar nicht auf der Tagesordnung hatte und auch nicht von den Flugblattverfassern darauf angesprochen worden war.

Ortsbürgermeister Christian Eilers hatte das Flugblatt auch gesehen – und die Stadtverwaltung angespitzt, sich vorzubereiten, dass da jede Menge Fragen zum Thema Windkraftplanung kommen dürften. Die war dann auch gleich mit hoher Kompetenz angerückt: Erster Stadtrat Thomas Kuchem und Stadtplaner Pascal Heidhoff stellten sich dem Fragengewitter und versuchten, Gerüchte von Fakten zu trennen.

Besonders energisch widersprachen sie dem Eindruck, hier solle auf alle Schnelle und klammheimlich eine unliebsame Planung durchgedrückt werden. Das Thema sei – so betonte Thomas Kuchem – bereits seit langer Zeit auf der politischen Agenda, schon mehrfach öffentlich beraten und in der Presse ausführlich wiedergegeben worden.

Neue Windkraftstandorte wären machbar

Richtig ist am Flugblatt lediglich: Die dort abgebildete Fläche ist eine von insgesamt vieren im Stadtgebiet, auf denen neue Windkraftstandorte machbar wären. Das ist das Resultat der aktuellen Arbeit an der Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans. Der Planentwurf liegt öffentlich zur Ansicht aus, und diese Auslegungsfrist endet am 31. August. Einwände, die bis dahin nicht schriftlich bei der Stadt eingegangen sind (es gilt das Datum des Poststempels), können bei der weiteren Planung nicht berücksichtigt werden.

Stadtplaner Pascal Heidhoff erläuterte, warum überhaupt ein neuer F-Plan erforderlich ist: Weil der jetzt gültige nicht mehr rechtssicher ist. Er weist nach heutiger Rechtsprechung möglicherweise zu wenig Flächen für Windkraft aus. Werde die Stadt deswegen verklagt und der Kläger bekäme recht, wäre der gesamte Flächennutzungsplan ungültig. Und da Windkraft als „privilegiert“ gilt, dürften überall im Außenbereich Windräder gebaut werden, ohne dass die Stadt noch eine Möglichkeit zur Steuerung hätte.

„Teilgebiet C - Westlich Okel“ lässt theoretisch fünf Windräder zu

Die jetzt im Entwurf des neuen F-Plans enthaltenen vier Teilgebiete sind die Flächen, die übrig geblieben sind, nachdem das von der Stadt beauftragte Planungsbüro sämtliche Ausschlusskriterien (Bebauung, Naturschutzgebiete, Abstände,...) auf das komplette Stadtgebiet angewendet hat. Nur in diesen vier Teilbereichen wäre Windkraft überhaupt machbar. Das „Teilgebiet C – Westlich Okel“ liegt größtenteils auf Barrier Gebiet und ließe theoretisch links und rechts der L 333 insgesamt fünf Windräder zu.

Frage aus der Zuhörerschaft: Warum ist das so gebündelt? Warum sind das fünf, und nicht vielleicht nur zwei? Antwort Pascal Heidhoff: „Damit nicht überall einzelne Anlagen entstehen.“

Wer denn nun eigentlich bestimme, wie hoch die Windräder werden dürften, wollte eine Frau wissen. Für die Stadt nicht so einfach zu beantworten: Das hängt vom Gesamtkonzept ab. Das muss stimmig sein. Die zuständige Baubehörde, um das zu überprüfen, ist beim Landkreis.

Abstände sind groß genug

Die gefühlt viel zu geringen Abstände zur Wohnbebauung waren ein Hauptkritikpunkt der Zuhörer. „Die Abstände sind weitaus größer, als das Land Niedersachsen es vorschreibt“, betonte Erster Stadtrat Thomas Kuchem. Und man könne sie nicht willkürlich noch weiter vergrößern, weil man dann den F-Plan wieder juristisch angreifbar machen würde.

Ortsbürgermeister Christian Eilers rückte zwischendurch die Dimensionen ein wenig zurecht: „Der Ortsrat Barrien wird jetzt nicht die Energiewende rückabwickeln“, hielt er den Rufen nach Beendigung der Planung entgegen.

Könne die Stadt denn nicht ein Konzept entwickeln, um diese Windräder möglicherweise selbst zu bauen? Mit Beteiligung der Bürger? „Es geht jetzt noch gar nicht darum, wer es macht“, betonte Kuchem. „Wir sprechen nur über eine mögliche Flächenfestlegung.“ Grundsätzlich stehe die Stadt einer Bürgerbeteiligung positiv gegenüber. „Dann ist die Akzeptanz größer.“ Solche Möglichkeiten gibt es bereits: Sowohl von der Verwaltung als auch aus der Zuhörerschaft kamen Hinweise auf die Genossenschaft Bürgerenergie Syke, in die sich grundsätzliche jeder einkaufen könne. „Oder Sie finden sich zu einer eigenen Genossenschaft zusammen“, kam der Tipp aus dem Ortsrat. Und: Werde die Planung für Barrien konkreter, solle die Stadt zu einer Bürgerversammlung einladen.