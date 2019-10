Gertrud Just schnappt sich auch die Syker Krone

Königskette bleibt in Okel

+ © Büntemeyer Der stellvertretende Präsident des Schützenkreises Syke, Jörg Brackmann (l.) mit den neuen Syker Stadtköniginnen und den Mannschaftsführern der erfolgreichen Teams. © Büntemeyer

Syke -Jetzt trägt Gertrud Just schon die dritte Königskette, denn sie wurde in diesem Jahr Bezirksalterskönigin, Landesalterskönigin und errang am Sonntag in Heiligenfelde auch noch die Königswürde der Stadt Syke. Sie trat für den Schützenverein Okel an und siegte vor Uwe Pussack (Heiligenfelde) und Manfred Edling (Gödestorf). Ihr zur Seite steht Michelle Brandt (Henstedt), die neue Stadt-Jugendschützenkönigin, die Mathis Winte (Gödestorf) und Rieke Meyer (PHL) auf die folgenden Plätze verwies. Damit bleibt die Königskette, die im vergangenen Jahr Hans-Hermann Dahme gewonnen hatte, in Okel. Die Jugendkönigin 2018, Rieke Meyer (PHL), belegte immerhin den dritten Platz.