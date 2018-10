Gerichtsfest durch mehr Unterschiede

Syke - Von Michael Walter. Eine Veränderung bei der Erhebung von Anliegerbeiträgen zum Straßenausbau hat der Bauausschuss des Syker Rats auf seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag empfohlen – und dabei ein bisschen gegen seine eigene Überzeugung gehandelt.

Denn am Prinzip würde sich dadurch nichts ändern: Beiträge muss zahlen, wer unmittelbar an einer Straße wohnt, die erstmalig neu erschlossen oder die komplett erneuert wird. Es steht jedoch ein Antrag der Grünen zur Beratung an, mit dem anstelle dieser einmaligen Beiträge künftig wiederkehrende Beiträge erhoben werden sollen, wie es seit diesem Jahr in Niedersachsen erlaubt ist (wir berichteten). Jedoch ist auch diese Methode nicht unumstritten, und es mehren sich landesweit die Stimmen, die eine völlige Abschaffung der Anliegerbeiträge fordern. Stattdessen könnten die Kommunen dann zur Finanzierung des Straßenausbaus die Grundsteuer entsprechend erhöhen. Auch diese Diskussion ist in der Syker Politik noch nicht geführt worden.

Dass nun trotzdem kurzfristig eine Änderung der alten Satzung zur Debatte stand, hat schlicht pragmatische Gründe: „Wir müssen dieses Jahr noch zwingend Baumaßnahmen abrechnen, für die wir Zuschüsse bekommen haben“, erklärt Kämmerer Peter Pawlik. Die vorhandene Satzung könnte sich dabei in ihrer jetzigen Form als Fallstrick erweisen.

Pawlik wies im Ausschuss auf die aktuelle Rechtsprechung hin. Die Botschaft: Schert so eine Beitragssatzung zu viele verschiedenartige Straßentypen über einen Kamm, könnten die Gerichte sie für unwirksam erklären, falls ein Anlieger gegen seine Veranlagung klagt.

Um so etwas zu verhindern, schlägt die Verwaltung eine stärkere Differenzierung innerhalb der Satzung vor. Die neue Version enthält gegenüber der jetzt gültigen mehrere zusätzliche „Zwischenkategorien“.

Quasi als Nebeneffekt hat das zur Folge, dass der Kostenanteil, den die Stadt übernimmt in den meisten Fällen spürbar höher ist als bisher. Die Anlieger müssten also entsprechend geringere Beiträge leisten.