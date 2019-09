Gericht stoppt Smartphone-Filmer: Aufnahmen verboten

Syke - Von Dieter Niederheide. Tatort: Sitzungssaal 217 im Neubau des Amtsgerichts Syke. Ein Angeklagter bekommt wegen einer Beratungspause Handfesseln angelegt und wird von Justizwachtmeistern aus dem Gerichtssaal geführt. Ein Zuhörer aus Stuhr zückt das Handy und fotografiert oder filmt die Szene. Eine Ungehörigkeit, die in dieser Form nur höchst selten vorkommt.

Filmen verboten: Das Amtsgericht Syke stoppt mit 20 nicht zu übersehenden Schildern, die unter anderem an den Eingangstüren und an den Türen zu den Gerichtssälen angebracht wurden, Besucher, die mit ihren Handys während Gerichtsverhandlungen fotografieren, filmen oder gar die Verhandlung per Ton aufnehmen wollen. Auf den Schildern steht, dass Film-, Foto- und Tonaufnahmen verboten sind. Cord Stöver, Geschäftsleiter des Amtsgerichts Syke, verweist diesbezüglich auch auf die Hausordnung. Nicht zuletzt stünden solchem Tun von Besuchern der Datenschutz und das Recht auf das eigene Bild entgegen. Was die aushängende Hausordnung angeht, räumt er ein: „Aber wer liest die als Besucher des Amtsgerichts schon?“

In den Gerichtssälen seien die Strafprozesse Realität, betont Stöver. „Es geht dabei nicht so zu, wie Fernsehfilme die Szenen aus Gerichtsverhandlungen oft darstellen.“

Die Schilder sind eine Reaktion auf Vorfälle wie den eingangs geschilderten im Sitzungssaal 217. Der Stuhrer Handyfilmer hatte allerdings die Rechnung ohne den Vorsitzenden Richter gemacht. Der stellte den Mann, als er den Saal verließ, energisch zur Rede und forderte, flankiert von Justizwachtmeistern, die Herausgabe des Handys. Der überraschte Stuhrer betonte, ihm sei nicht bekannt gewesen, dass er im Gerichtssaal nicht filmen oder fotografieren dürfe. Das Handy wurde dem Staatsanwalt übergeben, der es nach mahnenden Worten dem Mann später zurückgab.

Energisch ins Gericht ging der gleiche Strafrichter mit einem Syker, der mit seinem Smartphone aus einer hinteren Reihe des Sitzungssaals heraus den Verdacht erweckte, in Richtung Prozessbeteiligte zu filmen oder zu fotografieren.

Auch dieser Mann musste den im Saal anwesenden Justizwachtmeistern das Handy übergeben. Später bekam er es zurück.

Es war nicht das erste und auch nicht das zweite Mal, dass Zuhörer im Gerichtssaal mit ihren Smartphones Aufnahmen vom Prozessablauf gemacht haben. Sie spielen zunächst harmlos tuend mit den Geräten herum, um dann, sobald sie sich unbeobachtet glauben, das Prozessgeschehen aufzunehmen. Dem gebietet das Amtsgericht nun Einhalt.

Zur Frage, wer wann und mit welcher Genehmigung im Amtsgericht Syke fotografieren, filmen oder Tonaufnahmen machen darf, sagt Cord Stöver: „Dieser Weg führt über die Pressesprecherin des Amtsgerichts Syke, Richterin Britta Kahl.“ Sie um Genehmigung ersuchen, musste jetzt auch ein Fernsehteam, das sich zu einem bevorstehenden Prozess um eine gefährliche Körperverletzung – Tatort: Bassum – angesagt haben soll.