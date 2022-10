Freigabe der B6-Sperrung noch in dieser Woche möglich

Von: Frank Jaursch

Baustelle B6: Das Auftragen der Straßenmarkierungen stellt einen der letzten Arbeitsschritte dar. © Frank Jaursch

Ein Ende der B6-Sperrung ist in Sicht: Die Bauarbeiten an der Herrlichkeit in Syke liegen im Zeitplan. Die Landesstraßenbaubehörde rechnet mit einer möglichen Freigabe noch in dieser Woche.

Syke – Der Parkplatz am Hachepark-Center ist nicht so gut besetzt, wie das für gewöhnlich der Fall ist: Auch zu Beginn der dritten Woche der Sperrung der Herrlichkeit (Bundesstraße 6) merken die Einzelhändler vor Ort, dass weniger Kunden den Weg finden. Die Einbußen scheinen aber nicht ganz so dramatisch zu sein wie befürchtet (wir berichteten).

Nun gibt es weitere gute Neuigkeiten für alle Beteiligten: Die Arbeiten zur Fahrbahnsanierung gehen gut voran und können in den kommenden Tagen abgeschlossen werden. Darauf weist die Landesstraßenbaubehörde (NLStBV) in einer Presseinformation hin.

Rund 460 Tonnen Material wurden verbaut

Bereits in der vergangenen Woche habe die ausführende Firma mit dem Einbau der Binderschicht der Straße begonnen. Rund 460 Tonnen Material seien dafür im gesamten, rund 200 Meter langen Baustellenbereich dafür verbaut worden, schildert Pressesprecherin Lisa Hustedt in einer Presseinformation. Anschließend erfolgte der Deckschichteneinbau.

Am Freitag begann die Firma mit dem Einbau der Deckschichten im Bereich der Einmündungen der vier Gemeindestraßen Steinkamp, Am Feuerwehrturm, Zum Hachepark sowie Hermannstraße in dem Teilabschnitt, die die NLStBV im Rahmen der Sanierungsmaßnahme mit übernimmt.

Auch dieser Arbeitsschritt scheint problemlos vonstattengegangen zu sein, denn schon am Montag – und damit einen Tag früher als ursprünglich geplant – begann das Auftragen der Straßenmarkierungen. Die trockene Witterung über weite Strecken der vergangenen Wochen hatte maßgeblich dazu beigetragen, dass der Zeitplan mehr als nur eingehalten werden konnte.

Bundesstraße könnte bereits Ende dieser Woche genutzt werden

Wenn die Sanierungsarbeiten weiter so gut vorangingen und die Induktionsschleifen in die Straße eingebaut seien, könne die Vollsperrung Ende dieser Woche durch die ausführende Firma abgebaut werden – und könne der Verkehr auf der fertig sanierten Straße wieder fließen. Angesichts der guten Entwicklung erscheint es wahrscheinlich, dass die Bundesstraße sogar bereits vor Ende dieser Woche wieder genutzt werden kann.

Die Landesbehörde nutzt die Pressemitteilung allerdings auch, um Stellung zur Kritik zu nehmen, der sich die Behörde in der Vergangenheit ausgesetzt sah. Einzelhändler und Stadtverwaltung hatten moniert, zu kurzfristig von der Maßnahme informiert worden zu sein.

Wie die Pressestelle der Landesbehörde in der Pressemitteilung erklärt, habe es bereits Mitte Mai über die Verkehrsbehörde des Landkreises Diepholz eine Ankündigung der Maßnahme „für Anfang Oktober“ gegeben – im Rahmen eines für Straßenbaumaßnahmen üblichen Anhörungsverfahrens sei die Stadt Syke informiert worden, heißt es darin.

Landesbehörde ist nicht für die innerörtliche Ausschilderung zuständig

Die Landesbehörde weist zudem darauf hin, dass auch eine mögliche unzureichende Ausschilderung der Zuwegung nicht in ihren Zuständigkeitsbericht falle. „Während sich die NLStBV als Straßenbaubehörde um die Umsetzung der Sanierung sowie die Umleitung der überregionalen Verkehre kümmert, fällt die Regelung innerörtlicher Verkehre in die Zuständigkeit der Stadt, die wiederum die von der Vollsperrung betroffenen Anlieger und Gewerbetreibende informiert“, heißt es in der Presseinfo. Zudem sei die Stadt für die Anordnung gegebenenfalls erforderlicher Beschilderung über die Verkehrsbehörde des Landkreises zuständig.

Unabhängig davon sei der Hachepark trotz der Vollsperrung für Bürger und Anlieferverkehr weiterhin erreichbar – wenn auch über Umwege.