Bei Stromausfall sorgt ein digitales Netz für schnelle Hilfe

Ein kleines Tablet hilft Christian Bergholz (vorn) und seinen Kollegen, bei einem Stromausfall umgehend zu reagieren. Mit am Modell des Leitungsnetzes: (v.l. hinten) Kirsten Fricke, Hermann Karnebogen und Christian Leiding.

Syke - Von Anke Seidel. Stromausfall: Nichts geht mehr. Für viele Bürger ist genau das ein Schreckensszenario, weil dann weder Haushaltsgeräte noch die Türen im Supermarkt funktionieren – elektrische Energie ist das Lebenselixier der Gesellschaft. Deshalb hat Netzbetreiber Avacon ein ausgeklügeltes digitales Netz geknüpft, damit Monteure im Ernstfall so schnell wie möglich ausrücken und den Schaden beheben können. Wie die digitale Auftragssteuerung funktioniert, erläuterten Freitag drei Vertreter des Netzbetreibers. Mitarbeiter des Unternehmens haben das System maßgeblich mitentwickelt.

Fakt ist: Ein Stromausfall lässt sich nicht vorhersagen. Risiko-Faktor kann ein Gewitter sein, aber genauso können Bauarbeiten die Energieversorgung kappen – nicht nur dann, wenn ein Bagger versehentlich eine Leitung durchtrennt. Auch ein Spaten-Kratzer an der Ummantelung einer Mittelspannungsleitung mit immerhin 20 000 Volt kann fatale Folgen haben – nämlich dann, wenn daraus witterungsbedingt eine Beschädigung wird, Wasser in das Kabel dringt und so den Stromausfall auslöst.

Aber wie lange müssen Bürger auf Strom verzichten? „Im Durchschnitt sind es acht Minuten pro Jahr“, antwortet Hermann Karnebogen als Avacon-Kommunalreferent. Sein Kollege Christian Bergholz beschreibt, wie die neue Technik den Mechanikern die Arbeit erleichtert: „Wir sind schneller in den Reaktionsszeiten.“ Erste Adresse bei einer Stromstörungsmeldung ist die zentrale Avacon-Netzleitstelle. Sie erfasst alle Daten digital, und sie schickt dem zuständigen Bereitschaftsdienst direkt auf das Tablet.

„Zusätzlich informiert die Netzleitstelle den Bereitschaftsdienst noch telefonisch“, so Bergholz. Auf der Basis von Geo-Koordinaten wird der zuständige Monteur direkt zur Schadensstelle navigiert – was insbesondere bei nächtlichen Stromausfällen in ländlichen, dünn besiedelten Regionen von Vorteil sei, stellt Bergholz klar.

650 entsprechend geschulte Mitarbeiter

Im gesamten Versorgungsbereich des Konzerns Avacon mit seinen insgesamt 1900 Mitarbeitern seien 650 Kollegen geschult worden, ergänzt Christian Leiding als Betriebsleiter Verteilnetze Syke – 450 davon für den Einsatz in der Fläche. Das rund 5 400 Kilometer lange Stromleitungsnetz und das 309 Kilometer umfassende Gasleitungsnetz betreuen demnach für den Standort Syke 20 Fachkräfte. Für die Disponierung aller Aufträge – also auch für die Überprüfung von Trafo-Stationen oder Schaltkästen sowie für die Inspektion von Gas-Hausanschlüssen – ist Christian Bergholz mit einem Kollegen zuständig.

Für dringende Aufträge gibt es ein festes Zeitfenster, andere Aufgaben können die Monteure vor Ort selbst zeitlich einteilen. „Damit können unsere Mitarbeiter ihren Arbeitstag sehr flexibel gestalten“, blickt Hermann Karnebogen auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.