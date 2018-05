Musikalische Vermählung auf Zeit

Das Moderne Orchester des TuS Syke ist nur ein Teil des Ensembles, das am 12. Mai die Syker Theaterbühne bevölkert. - Foto: TuS Syke

Syke - Die Musikfans in Syke können sich auf eine ganz besondere „musikalische Vermählung“ freuen, auch wenn sie nur auf Zeit ist: Der Gospelchor GoSpellOn und das Moderne Orchester des TuS Syke spielen am Samstag, 12. Mai, im Syker Theater.

Unter Leitung von Dirigentin Sabine Rosenbrock und Chorleiter Svavar Sigurdsson stehen an diesem Abend insgesamt etwa 100 Musiker auf der Bühne, die vor allem eines verbindet – die Liebe zur Musik. „Die erste gemeinsame Probe hat schon viel Spaß gemacht“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zum Repertoire des Chors gehören Gospels, Spirituals, Kirchenlieder und auch der eine oder andere Pop-Song. Im Modernen Orchester darf man sich nicht nur über Originalkompositionen für sinfonische Blasorchester freuen, sondern auch über Arrangements aus den Bereichen Popmusik, Rock, Filmmusik, Musical und Klassik.

Das Moderne Orchester wurde im November 1992 gegründet und hatte im vergangenen November ein bemerkenswertes Jubiläumskonzert, bei dem es das fast ausverkaufte Theater mit vielen bekannten Stücken begeistern konnte. Doch auch der Chor kann mit einem Gründungsdatum im Jahr 1996 auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken. Das jährliche Highlight des Gospelchors ist ihr beliebtes Weihnachtskonzert in der Christuskirche, das teilweise so gut besucht wird, dass nicht alle einen Platz in der Kirche finden.

Doch nicht nur musikalisch haben beide Ensembles einiges zu bieten. Zusätzlich zu den normalen Probenzeiten finden regelmäßig Freizeiten, Grillfeste und im Gospelchor sogar Auslandsreisen statt. Für den Chor geht es dieses Jahr nun schon zum zweiten Mal nach Dänemark. Doch auch in die USA sind die Mitglieder schon gemeinsam geflogen.

Das Moderne Orchester des TuS Syke trifft sich jedes Jahr im September für ein Wochenende in Melle, um dort die Gemeinschaft zu stärken und vor allem Spaß zu haben.

Beim gemeinsamen Konzert im Mai steht dann aber doch wieder das Musikalische im Fokus. Neben den gemeinsamen Stücken, zu denen „Today Is The Gift“ von Samuel R. Hazo und „Ain’t No Mountain High Enough“ gehören, zeigen beide Ensembles auch Stücke aus dem Repertoire des aktuellen Jahres.

Karten gibt es im Vorverkauf für zwölf Euro bei der Volksbank oder im Gemeindebüro der Christus-Kirchengemeinde. Sie können aber auch direkt bei jedem Orchestermitglied und bei jedem Chormitglied gekauft werden.