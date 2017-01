Gemeinsamer Dienstplan für Ortsfeuerwehren Gessel-Leerßen und Ristedt präsentiert

Gessel - Von Heiner Büntemeyer. Über den Grundstückskauf für das neue gemeinsame Gerätehaus der Ortswehren Gessel-Leerßen und Ristedt wird noch verhandelt, das neue Löschfahrzeug ist noch in Planung, die 2017 benötigten 1,5 Millionen Euro muss der Rat noch im Haushaltsplan beschließen, aber die beiden Feuerwehren haben schon „Nägel mit Köpfen“ gemacht: Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gessel-Leerßen präsentierte Ortsbrandmeister Peter Lehrfeld den ersten gemeinsamen Dienstplan.

Neben etwa 60 Übungsdiensten und Wettkampfeinsätzen sieht dieser Dienstplan mehrere Treffen vor, um die Kameradschaft zu pflegen. Dazu zählen neben Kartenspielabenden auch die Treffen an jedem ersten Sonntag im Monat im alten Feuerwehrhaus in Ristedt.

Für die Jugendfeuerwehr ist die Fusion noch weiter fortgeschritten. Die Nachwuchsgruppen üben schon längere Zeit zusammen und nahmen bereits gemeinsam am Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager teil.

„Wenn wir nicht 1992 unsere Jugendfeuerwehr gegründet hätten....“, überlegte Ortsbrandmeister Lehrfeld in seinem Jahresbericht: Gut die Hälfte der jetzt 41 Aktiven, darunter acht Frauen, lernten ihr Feuerwehr-Abc in der Jugendfeuerwehr. Allerdings freute er sich sehr darüber, dass er mit André Weber und Andreas Petermann auch zwei „Quereinsteiger“ in der Wehr begrüßen durfte. Außerdem werden in diesem Jahr sechs Mitglieder der Jugendfeuerwehr an den Übungsdiensten der Aktiven teilnehmen, da sie im nächsten Jahr in den aktiven Dienst wechseln werden und jetzt schon „zweigleisig“ trainieren können.

Den Unterbau der 35 Mitglieder starken Jugendfeuerwehr Gessel-Ristedt bildet die gemeinsame Kinderfeuerwehr, der aktuell 18 Kinder angehören.

„Die Zusammenlegung gibt es nicht umsonst“, warnte der Ortsbrandmeister, der für den 6. Februar das nächste Treffen des Arbeitskreises Gerätehausbau ankündigte. In den vorgelegten Entwürfen für das neue Gerätehaus wünschen beide Ortskommandos noch Änderungen. „Sollte das nicht möglich sein, müssen wir eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen“, so Lehrfeld.

Bürgermeisterin Suse Laue blieb optimistisch: „Bei dem Konzept werden wir schon einen gemeinsamen Nenner finden, wenn wir aufeinander zugehen“. Sie lobte die Arbeit der Aktiven, die ausgezeichnete Jugendarbeit und die vorbildliche Zusammenarbeit mit Ristedt.

Laue bedankte sich ebenso wie Pastorin Katja Hedel und Ortsbürgermeister Claus Ahlers für das Engagement. Ahlers bat um Unterstützung bei der geplanten Aktion „Unser Dorf hat Zukunft“ und dankte ausdrücklich Malitha und Manfred Koch: „Auf euch ist bei den Vorhaben des Ortsrates immer Verlass“, meinte er.

Stadtbrandmeister Stefan Schütte informierte über die im vergangenen Jahr in der Stadt Syke geleistete Feuerwehrarbeit, an der die Feuerwehr Gessel-Leerßen mit 68 Einsätzen beteiligt war.

Ehrungen

Werner Klocke für 40 Jahre aktiven Dienst; Klaus Göken, Frank Rohlfs für besondere Verdienste. Beförderung: Tobias Oltmanns zum Löschmeister. Wahl: Stefan Evers zum 2. Gerätewart.