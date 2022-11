Gemeinsame Aktion für Kinder von Buchhandlung Schüttert und Friseur Kaiser

Von: Michael Walter

Wer vorliest, kriegt die Haare schön: Ina Schüttert und Philippe Kaiser freuen sich schon auf ihre gemeinsame Aktion für Kinder am kommenden Samstag ab 13 Uhr in der Buchhandlung Schüttert. © Michael Walter

Wer vorliest, kriegt die Haare schön. So könnte man das Motto der Aktion beschreiben, zu der die Buchhandlung Schüttert und Friseur Kaiser einladen. Wenn Kinder eine Geschichte vorlesen, bekommen sie kostenlos die Haare geschnitten.

Syke – Einmal Haare schneiden für eine Geschichte: Das ist am Samstag der Tarif für alle Kinder ab sechs Jahren in der Buchhandlung Schüttert. Ab 13 Uhr können Kinder dort kostenlos einen Profi-Haarschnitt bekommen – wenn sie im Gegenzug dabei eine Geschichte vorlesen.

„Das ist die einzige Bedingung“, bekräftigt Inhaberin Ina Schüttert. Und sie ist schon ganz aufgekratzt vor lauter Vorfreude. Schließlich ist sie mit der Idee schon lange schwanger gegangen. „Wir hatten vor Corona schon die Idee dazu“, erzählt sie. „Dieses Jahr sind wir das erste Mal ohne Auflagen. Jetzt können wir’s endlich machen.“

Wichtigster Mann dabei ist Philippe Kaiser. Er ist 26, hat seit drei Jahren seinen Meisterbrief im Friseurhandwerk und leitet – von Schüttert aus einmal schräg über die Straße – den Friseursalon an der Schlossweide. Familienbetrieb in mittlerweile vierter Generation.

„Lesen kann man immer in den Alltag integrieren“

Ina Schüttert hat bei ihm nicht erst groß betteln müssen. „Das ist eine coole Idee“, findet er. „Lesen ist super wichtig. Bei mir selber kommt es leider oft zu kurz. Da ist aber auch oft viel Ausrede dabei“, gibt er offen zu. „Wenn man will, kann man das immer irgendwie in seinen Alltag einbauen.“ Gerade deshalb findet er diese Aktion unter dem Titel „Vorlesen – Schneiden – Lauschen“ auch so gut.

Schüttert und Kaiser haben damit das Rad nicht neu erfunden: Die im Prinzip gleiche Aktion gab es schon vor ein paar Jahren im Fernsehen von und mit Danny Beuerbach. „Und auch lange davor hab ich das schon immer mal wieder irgendwo gesehen“, kann sich Ina Schüttert besinnen. Aber in Syke gibt’s das jetzt zum ersten Mal. Entsprechend groß ist bei ihr die Vorfreude.

„Es geht um Leseförderung“, sagt Ina Schüttert. „Allein, wenn die Kinder an ihr Bücherregal gehen und aussuchen, was sie vorlesen könnten: Die Bücher nochmal in die Hand nehmen, durchblättern, vielleicht die eine oder andere Geschichte mal laut anlesen – dann hat sich’s schon gelohnt.“

Donnerstagabend beginnen die Vorbereitungen: Dann wird nach Ladenschluss die Lese-Ecke bei Schüttert umgeräumt, um mitten im Laden Platz zu schaffen für einen Friseurstuhl plus Spiegel. Beides bringt Philippe Kaiser mit. „Ich hab’s ja nicht weit.“

Keine Anmeldung erforderlich

Und am Samstag soll es dann völlig unkompliziert ablaufen: ohne Anmeldung. „Wer zuerst kommt, ist auch zuerst dran“, sagt Ina Schüttert. Platz nehmen. Einmal mit Philippe Kaiser die Frisur besprechen, und dann vorlesen. Erst dann legt der Friseur los.

Das Ganze ist für die Kinder kostenlos, bekräftigt Ina Schüttert. „Sie bezahlen ja sozusagen mit einer Geschichte.“ Und sie können vorlesen, was sie wollen. Egal, ob das eine Weihnachtsgeschichte ist, ein Kapitel aus ihrem Lieblings-Abenteuerbuch oder eine Gebrauchsanleitung.

„Wer sich traut, kann auch aus einem fremden Buch vorlesen“, sagt Ina Schüttert. „Wir haben ja genug.“ Zuhörer mitbringen – Eltern, Geschwister, Freunde – ist ausdrücklich erlaubt.

Von 13 bis 16 Uhr soll die Aktion laufen. Das reicht nach Philippe Kaisers Schätzung für mindestens zehn bis zwölf Kinder. Und wenn deutlich mehr kommen? – Dann dauert’s eben entsprechend länger. „Wir schicken niemanden weg“, sagt Ina Schüttert. Sie hofft auf reichlich junge Vorleser. „Wenn es gut läuft, machen wir das im nächsten Jahr wieder.“