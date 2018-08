Gemeinsam singen, lesen, diskutieren

Neues Programm der Stadtbibliothek liegt aus

+ Dennis Landt von der Kreissparkasse (l.), Stadtbibliotheksleiterin Jutta Behrens und Ulrich Hoferichter vom Förderverein der Bibliothek freuen sich auf die Lesung mit Jenny Erpenbeck am 26. September. - Foto: Jantje Ehlers

Syke - Von Janna Silinger. Ohne die Unterstützung der Sparkasse und des Fördervereins der Stadtbibliothek wäre es nicht möglich gewesen, die Autorin Jenny Erpenbeck nach Syke zu holen. Daher zeigt Jutta Behrens sich dankbar. Denn die geplante Lesung sei das Highlight in diesem Herbst. Erpenbeck ist die Verfasserin des Romans „Gehen, Ging, Gegangen“, wie Behrens berichtet. In dem Werk geht es um einen emeritierten Professor, der sich mit Flüchtlingen in Berlin befasst, die dort „zum Warten verurteilt“ sind. Es sei eine Geschichte über Wegsehen, Hinsehen, Tod und Krieg. Da das Buch derzeit in den Oberstufen der niedersächsischen Schulen behandelt werde, geht die Lesung der Berlinerin am 26. September um 10 Uhr im Syker Theater über die Bühne.