Ärger an der Okeler Ortsdurchfahrt: Wo geht's denn hier durch?

...und DA ist heute Party...! – Das Bild zeigt die Baustelle an der Ortsdurchfahrt in Okel mit dem Nostalgiemuseum im Hintergrund. Die Anlieger der Okeler Straße haben es wegen der Bauarbeiten ohnehin nicht leicht. Und jetzt wird auch noch in zwei Abschnitten gleichzeitig gearbeitet.

Nein: Den Bauarbeitern machen sie keinen Vorwurf. „Die sind sehr freundlich und umgänglich und versuchen immer, auf uns Rücksicht zu nehmen.“ Aber ihrem Management möchten Ingo Hittmeyer und Wolfgang Kaeding gerne mal ein paar Takte erzählen.

Okel - Beide leben in Okel und beide ärgern sich über den Ablauf der Bauarbeiten bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt. Hittmeyer hat seinen Betrieb (Gebäudetechnik, alternative Energien, Heizung & Sanitär) im Baustellenbereich. Kaeding betreibt mit seiner Frau zusammen das Nostalgiemuseum im ehemaligen Gasthaus Winkelmann. Bis vor einer Woche hat alles noch gut gepasst, sagen sie. „Aber jetzt fangen die Probleme an“, so Hittmeyer. Denn da sei der zweite Bauabschnitt in Angriff genommen worden, obwohl die Arbeiten am ersten noch lange nicht beendet sind. Für ihn heißt das: War sein Firmensitz bis dahin immerhin noch von einer Seite halbwegs problemlos erreichbar, wird dort jetzt auf beiden Seiten gebaut.

„Nach Navi kommt hier keiner mehr hin“

„Wir kommen nicht mehr rein“, sagt Hittmeyer. Das betrifft weniger ihn selbst als vielmehr seine Warenlieferungen. „Ich habe teilweise Nachtanlieferungen, und die fahren nach Navi. Aber nach Navi kommt hier keiner mehr hin. Aktuell sei sein Betrieb nur noch über die Alte Beeke zu erreichen. Das ist im entscheidenden Teil ein unbefestigter Feldweg. Bloß: Die Fahrer seiner Lieferanten aus Bremen oder Hamburg sind meistens nicht ortskundig und finden diesen Weg gar nicht erst. „Die Ware geht dann zurück und wird entweder mit dem Paketdienst geliefert oder ich muss sie abholen“, sagt Hittmeyer. Beides koste Geld und vor allem Zeit. Meistens mehrere Tage.

+ Das Nostalgie-Museum ist für Besucher zwar erreichbar. Man kommt sogar noch mit dem Auto ran. Allerdings ist die Zufahrt zum Parkplatz momentan dicht. © Mich ael Walter

Ist das schlimm? „Wenn man auf Ersatzteile wartet, schon“, sagt der Unternehmer. Auch die Sparkasse sei schon geschlossen, weil man dort inzwischen gar nicht mehr herankäme, sagt Hittmeyer. Das stimmt allerdings nicht. Dennis Landt von der Zentrale in Syke: „Unsere Geschäftsstelle in Okel ist nach wie vor geöffnet und auch erreichbar. Man kommt halt nur nicht mehr mit dem Auto ran, sondern muss ein Stück zu Fuß gehen.“

Zufahrt zum Parkplatz vom Nostalgie-Museum dicht

Ganz ähnlich verhält es sich beim Nostalgie-Museum von Elke und Wolfgang Kaeding: Da kommt man zwar sogar noch mit dem Auto ran. Bloß abstellen kann man es dort nirgends. Die Zufahrt zum Parkplatz ist wegen der Bauarbeiten dicht. „Man kann beim Friedhof parken“, empfiehlt Wolfgang Kaeding. „Von da ist es nur ein kurzes Stück bis zu uns.“

Sein Problem ist in erster Linie die ausbleibende „Laufkundschaft“. Um zwei Drittel sei die Besucherzahl seit Beginn der Bauarbeiten zurückgegangen. „Wir sind zwar kein Gewerbe, aber trotzdem auf Einnahmen angewiesen. Der Betrieb des Museums kostet uns ja schließlich auch Geld“, sagt Kaeding. „Wir versuchen, die Verluste durch zusätzliche Veranstaltungen auszugleichen.“ Am Samstagabend ist zum Beispiel eine Rock'n'Roller-Party mit Livemusik (18 bis 22 Uhr).

„Das ist eine ganz schwierige Sache“

Beide Anlieger sind sicher: Hätte das Baustellenmanagement die Absprachen eingehalten, wäre alles gut. Uwe Schindler kann den Ärger nicht verstehen. Er leitet die Nienburger Geschäftsstelle des Niedersächsischen Landesamts für Straßenbau und hat damit quasi die Oberaufsicht über die Sanierungsmaßnahme in Okel. Es stimmt, dass jetzt an zwei Abschnitten gleichzeitig gearbeitet wird, bestätigt er. „Das ist eine ganz schwierige Sache. Da müssen große Schächte gesetzt und Spundwände geschlagen werden für die Kanäle. Die sind teilweise so groß wie eine Fertiggarage.“

Für die Anwohner sei das mit Unannehmlichkeiten verbunden. „Das tut uns leid“, sagt Schindler. „Das ist aber auch unvermeidlich.“ Entscheidend ist für ihn: „Die Grundstücke sind erreichbar. Die Behinderung durch die Bauarbeiten ist zumutbar.“ Und Ingo Hittmeyer empfiehlt er, Schilder aufzustellen.