Die gefühlvolle, russische Seele

Dominique Horwitz mit Christian Schulz an der Gitarre während seiner Lesung in Syke. Foto: Jantje Ehlers

Syke – Eine besondere Art der Lesung hat am Freitag der Schauspieler, Sänger und Regisseur Dominique Horwitz in Syke geboten. Nachdem Rainer Köster vom Musikverein JFK den Künstler im Konzertsaal der Kreissparkasse willkommen geheißen hatte, begann dieser zusammen mit dem Jourist-Quartett russische Erzählungen musikalisch zu arrangieren. Während Horwitz in seiner unvergleichlichen Art vorlas, unterstützten ihn Edouard Tachalow (Violine), Jakob Neubauer (Bajan/Knopfakkordeon), Christian Schulz (Gitarre) und Johannes Huth (Kontrabass) an ihren Instrumenten.

Der Zauber russischer Erzählungen vergeht nicht, hieß es in der Ankündigung. Das zeigte sich auch bei der Aufführung. Zumal mit einem Vorleser wie Horwitz, der in die Seele dieses Landes einzutauchen verstand, der die menschlichen Facetten abrief und mit Stimme und Gestus Personen entstehen ließ. Personen und Begegnungen, die Iwan Bunin einst auf wunderbare Weise kunstfertig zu Papier brachte. Seine Prosadichtung, seine Novellen haben bis heute nichts an Kraft und Tiefe verloren. Bunin führte die Tradition russischer Literatur des 19. Jahrhunderts fort.

Adlig und verarmt, verdiente er sein Geld als Bibliothekar und Redakteur. Er war bekannt mit Tolstoi, Tschechow und vielen anderen namhaften Größen der russischen Literatur. 1919 emigrierte er nach Frankreich. Er gehörte zu der Generation der letzten Dichter der Klassik. 1933 erhielt er als erster russischer Autor den Nobelpreis für Literatur.

Bunin besaß die Kraft zu abgründiger Prosa. Seine Geschichten erzählen von Melancholie, von Begierde und von Chaos. „Über die Liebe und andere Unglücksfälle“ lautete der passende Titel für den Vorleseabend. Horwitz schlüpfte in die hintersinnigen Rollen, so, als habe er die Texte Jahrzehnte später eigens für sich verfasst. Von Begierde und Leidenschaft liest er, von den Lichtern über Moskau und einem Abend in eleganter Umgebung in einem herrschaftlichen Anwesen.

Die schwangere Dame des Hauses im sumpfgrünen Samtkleid hat Puppen auf dem Mobiliar. Sie spricht nur über sich, über ihr ungeborenes Kind und sinkt an die Schulter des Gastes, der nachts um zwei Uhr den Wunsch hat, nach Kiew oder auf die Krim zu fliehen, um den Gefühlen der Dame nicht mehr nahe sein zu müssen.

Das Jourist-Quartett begleitet die Lesung einfühlsam, lässt die russische Seele gefühlvoll klingen. Vorleser Horwitz reist inzwischen mit Bunins Prosa weiter, gern auf den legendären russischen Wolgadampfern, wo Damen an der Reling von Kavalieren mit Handkuss begrüßt werden.

Dabei folgt eine kleine Dame einem Leutnant an Land, fürchtet einen Sonnenstich, genießt einen Tag lang ein Reiseabenteuer und lässt den Kavalier zurück im Zimmer mit dem großen Bett und seiner Liebe.

Horwitz erzählt mit Ironie und Witz Prosa aus längst vergangenen Zeiten und schließt die Lesung mit der zauberhaften Geschichte von Emile, der in Tunis eine rechtschaffene befreundete Familie besucht. Emile deklamiert klangvolle Verse, verliebt sich in die Dame des Hauses, die darauf besteht, dass er abreist. Leidenschaftlich erklärt er ihr seine Liebe, aber Madam verschanzt sich hinter dem Wunsch, er möge ihr Sohn sein. Am Ende erwacht sie aus ihren Träumen, mit einem zarten Kuss am Sterbebett bittet sie um den Tod. Aber daraus wird nichts. Ein Schuss in die Luft ist das Ende einer Liebe ohne Zukunft.

Der Vorleser wusste die Geschichten dynamisch und bildhaft zu erzählen. Die Musiker vollendeten das Programm mit technischem und gefühlvollem Können. Mit der Vielfalt des Tangos und einer Zugabe sorgten sie für einen besonderen Abend. iv