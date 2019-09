Faulbrutgefahr: Imker warnt wegen achtlos entsorgter Bienenwaben

Bienenstock in Syke-Barrien gefunden

Unbekannte haben einen Bienenstock beim Altglas-Container in Barrien entsorgt.

Es summt und surrt an den Altglas-Containern an der Barrier Grundschule. Doch was auf einer Blumenwiese ein Zeichen von gesunder Artenvielfalt ist, stellte sich am Donnerstag als gefährlicher und unverantwortlicher Akt dar. Zahlreiche Bienen flogen dort nicht etwa um eine blühende Pflanze, sondern um achtlos weggeworfene Reste von Honigwaben.