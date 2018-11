Bauernhausarchiv macht sich zukunftsfähiger

Großer Bahnhof am Vorwerk: Claudia Hillenbrand soll das Bauernhausarchiv des Kreismuseums verschlagworten.

Syke - Von Horst Meyer. Christine Hillenbrand wird in den nächsten 15 Monaten das Bauernhausarchiv des Kreismuseums zukunftsfähig aufbereiten. Der Leiter des Kreismuseums Dr. Ralf Vogeding kommentierte das mit den Worten „Wir haben etwas zu feiern“.

Das Bauernhausarchiv befindet sich in einem Nebengebäude des Syker Vorwerks. Organisatorisch ist es dem Kreismuseum angegliedert. Heinz Riepshoff hat es in den vergangenen 16 Jahren aufgebaut. Es enthält Informationen zu 6 000 historischen Gebäuden in der Region mit etwa 70 000 Fotos von Haupt- und Nebengebäuden, bis hin zu deren Möblierung und dem Misthaufen vor der Dielentür.

All diese Informationen sind vorhanden, aktuell aber nicht verschlagwortet und daher nur schwer zu finden. Es ist derzeit etwa nicht möglich, sich von der Datenbank gezielt alle Gebäude mit Brunnen auflisten zu lassen. Riepshoff: „Detailfragen kann ich im Moment noch aus der Erinnerung beantworten und die entsprechenden Informationen dazu aus der Datenbank abrufen. Noch weiß ich das. Ich bin aber inzwischen 72 Jahre alt und werde dieses Wissen nicht mehr ewig weitergeben können.“

Also beschrieben Vogeding und Riepshoff gemeinsam ein Projekt, um das vorhandene Wissen auch in Zukunft abrufen zu können. Ein Projekt zur Verschlagwortung des Archivs. Die Kosten von 50 000 Euro übernimmt zur Hälfte die gemeinnützige VGH-Stiftung. Die andere Hälfte teilen sich der Landschaftsverband und die Stiftung Kreissparkasse Syke.

Michael Heinrich Schormann aus der Geschäftsführung der VGH-Stiftung erläutert: „Baudenkmale sind kulturelles Gedächtnis unseres Volkes. Sie müssen erfasst und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.“ Er sieht gerade die gemeinwohlorientierten öffentlich-rechtlichen Finanzdienstleister in der Pflicht, diese Aufgabe zu finanzieren.

Bei der Umsetzung des Projekts kommt nun Christine Hillenbrand ins Spiel: Sie hat Kunstgeschichte studiert und mit dem akademischen Grad Magister abgeschlossen. Schon einmal war sie im Rahmen eines Regialog-Projekts im Kreismuseum tätig und hat Ausstellungen organisiert. Außerdem wohnt sie mit ihrer Familie in Syke. Vogeding brauchte sie nicht lange zu bitten.

Christine Hillenbrand hat gemeinsam mit Heinz Riepshoff bereits etwa 400 Schlagworte zu 22 Oberbegriffen wie Dach und Giebel, Inschriften und Datierungen bis hin zu Gebäudeausstattung erarbeitet. Gemeinsam trainieren sie seit Beginn dieses Monats, diese Schlagworte auf die vorhandenen Daten anzuwenden, um zu einer gemeinsamen Bewertung zu gelangen. Am Ende des Projekts soll dann „das Wissen von Heinz Riepshoff auf Festplatte gebracht worden sein“, wie Landrat Cord Bockhop es beschrieb.