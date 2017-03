Die Gastro-Wüste lebt

Syke - Von Michael Walter. Eins in Betrieb, eins am Start und eins in Vorbereitung: Neue Restaurants bringen wieder Leben in die Leerstände zwischen Mühlendamm und Waldstraße. Es tut sich was auf der kleinen Syker Gastromeile.

Die Startphase schon hinter sich hat Bens Restaurant an der Ecke Mühlendamm / B 6, wo früher das Komotini war. Am 1. Februar war die Eröffnung. Monate später als Inhaber Lotfi ben Haj das eigentlich geplant hatte.

Zum 1. September hatte der 44-jährige das ehemalige Komotini im vorigen Jahr gepachtet. „Spätestens zum 1. Dezember wollten wir aufmachen“, erzählt er. Aber es kam alles ganz anders. „Der Umbau der Gasträume wurde immer größer.“ Was ursprünglich nur eine kosmetische Renovierung werden sollte, geriet nach und nach zur Generalsanierung. Am Ende bedeutete das: Heizung neu, Küche neu, Toiletten neu und Gastraum neu.

Vor der Eröffnung hatte Lotfi ben Haj großes Lampenfieber. „Wir hatten am 31. Januar noch die Handwerker im Haus, und am Eröffnungstag haben wir noch die Geräte anschließen müssen. Wir hatten überhaupt keine Zeit, Abläufe zu proben und Fehlerquellen zu erkennen.“

Ein paar Pannen hätte es in der Anfangsphase gegeben, räumt der Chef ein. „Aber die Gäste sind wiedergekommen, und jetzt läuft es schon ganz gut.“

Lotfi ben Haj stammt aus Tunesien, lebt seit 20 Jahren in Deutschland und hat mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft. Das Bens ist sein erstes eigenes Restaurant. Davor war er 14 Jahre Küchenchef bei Garbs am Markt in Kirchweyhe. Deutsch-mediterran ist die Ausrichtung seiner Küche, mit deutlichem Schwerpunkt auf italienischen Gerichten.

Kombination aus Diner und Bar

Amerikanischer Prägung wird die Küche im Restaurant Smoke & Flames, das Sven Rzezovski und Isabelle Zeh gerade im früheren Il Padrino am Mühlendamm einrichten. Sprich: Burger, Spare-Ribs, Steaks & Co. „Wir wollen mit regionalen Lieferanten zusammenarbeiten“, erzählt Rzezovski. „Es wird eine kleine feste Karte geben, aber auch wechselnde Gerichte nach Angebot und Saison.“

Einen festen Eröffnungstermin gibt es noch nicht. „Auf jeden Fall noch vor Ostern“, gibt der 40-Jährige die Marschroute aus. Bis dahin liegt allerdings noch eine Menge Arbeit vor ihm.

Der größere Teil ist schon geschafft: Der Gastraum ist komplett entkernt. Die Relikte aus der Datscha-Zeit, die seit den 1970er-Jahren alle Betreiberwechsel überstanden hatten, sind verschwunden. „Im Prinzip haben wir hier bis auf die Grundmauern alles rausgerissen“, sagt Rzezovski. Dadurch kommt zum Beispiel jetzt auch die ursprüngliche alte Decke mit ihren zum Teil gewölbten Ecken wieder zur Geltung. „So eine schöne Decke gibt es heute ja gar nicht mehr“, schwärmt Isabella Zeh.

+ Im ehemaligen Il Padrino will bis Ostern das Smoke & Flames eröffnen. © Heinfried Husmann

Diese Woche ist der Estrich für den neuen Fußboden verlegt worden. Der eigentliche Boden kommt noch. Gemacht werden muss auch noch die Raumaufteilung. So soll zum Beispiel ein großes Glaselement das Abteilen eines separaten Raums für Veranstaltungen ermöglichen.

Konzeptionell soll das Smoke & Flames eine Kombination aus Speiselokal und Bar werden. Und auch den Bezug zum Namen will Sven Rzezovski offensichtlich werden lassen. Barbecue wäre da das Stichwort. Mit Details möchte der Betreiber aber erst rausrücken, wenn es soweit ist.

Was die Optik betrifft, haben Sven Rzezovski und Isabella Zeh ziemlich genaue Vorstellungen. „Frisch und modern, aber auch das Alte durchblicken lassen“, umschreiben sie die Idee hinter ihrem Konzept. Was ihnen vorschwebt, ist eine Art amerikanischer Diner-Stil. Jedoch nicht wie die an den 50er-Jahren orientierten Diner, die seit einiger Zeit an größeren Autobahnausfahrten boomen, sondern mit klarerer, nüchternerer an die 20er-Jahre angelehnter Formsprache.

Auch an der Ecke Waldstraße / B 6 tut sich was: Anfang des Jahres hatte das Restaurant Balkan dort quasi ohne Vorwarnung von einem Tag auf den anderen dicht gemacht. Jetzt hat Verpächterin Fevziye Kirhan einen neuen Betreiber gefunden.

+ Für das Balkan gibt es einen neuen Pächter. © Heinfried Husmann

Was es wird, verrät sie noch nicht. „Ich hab ihm versprochen, nichts zu sagen, bis er selbst soweit ist.“ Man munkelt in Insiderkreisen: Syke bekommt wieder einen Griechen. Man munkelt auch: Das erste Team vom Komitini stecke dahinter. Das stimmt in dieser Form zumindest schon mal nicht. Ex-Komotini-Koch und Betreiber Simon wird (Stand diese Woche) Koch bei Sven Rzezovski im Smoke & Flames.