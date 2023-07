Gartenkultur-Musikfestival 2023: Dreimal ist den Sykern recht

Von: Frank Jaursch

Wofür sind Hinweisschilder gut? Um auf etwas hinzuweisen. Den Weg zum Gartenkultur-Musikfestival zeigen Vorwerk-Kuratorin Nicole Giese-Kroner (vorn links), Kathrin Wilken von der Stadt Syke, Musikexperte Kurt Grieme (hinten rechts) und Kevin Kyburz vom Kreismuseum. © Frank Jaursch

Das diesjährige Gartenkultur-Musikfestival macht dreimal in Syke Station: im Vorwerk, im Kreismuseum und im Europagarten.

Syke – Gartenkultur-Musikfestival, das ist traditionell immer auch eine große Portion Syke. Die Konzertreihe, die alljährlich faszinierende Gärten und stimmungsvolle Musik in der ganzen Region verbindet, verteilt sich in der 2023er-Ausgabe auf 21 Kommunen. Wie in jedem Jahr steuert Bremen die meisten Gärten und Konzerte bei: in diesem Jahr sechs. Doch dahinter kommt in der Liste der Orte mit den meisten Veranstaltungen schon, auch das hat eine gewisse Tradition, das kleine Syke.

Dreimal Musik, open air, in außergewöhnlichem Ambiente. Orte, die vielen bekannt sein dürften – erfüllt von Musik, die manchen überraschen mag. „Same but different“, sagt Nicole Giese-Kroner, die künstlerische Leiterin des Syker Vorwerks. Das Gartenkultur-Musikfestival erfindet sich jedes Jahr ein kleines bisschen neu.

Wir haben ja keine Intendanz im Kommunalverbund, jeder ist appelliert, die Standards einzuhalten.

Das liegt auch an den recht strengen Qualitätskriterien, die der Organisator – der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen – sich auferlegt hat. Zum Beispiel: Dass kein Künstler zweimal am selben Ort spielen darf. „Wir haben ja keine Intendanz im Kommunalverbund“, erläutert Kathrin Wilken von der Stadt Syke, „jeder ist appelliert, die Standards einzuhalten.“

Dass Bürgermeisterin Suse Laue derzeit den Vorsitz des Kommunalverbunds innehat, dürfte nicht unbedingt abträglich sein für die Bemühungen Sykes, bei den Gästen einen bleibenden positiven Eindruck zu hinterlassen, wenn man den Flyer zur Veranstaltungsreihe in den Händen hält. „Das Durchblättern ist immer das Tollste“, findet Nicole Giese-Kroner. Die Gemeinde Ganderkesee ist in diesem Jahr in die Liste der Veranstaltungsorte zurückgekehrt, ebenso Prinzhöfte und Hambergen. Aber auch in Stuhr und Weyhe und Asendorf gibt es Musik im Garten zu hören. Und in Bassum – unter anderem das Eröffnungskonzert am Freitag, 4. August, an der Freudenburg.

Picknicken ausdrücklich erwünscht

In Syke beginnt das Kreismuseum mit der Musik im Garten: Am 6. August kommen Sax & Friends an die Herrlichkeit. Museumssprecher Kevin Kyburz verspricht eine „große Bandbreite von Swing bis Rock ‘n’ Roll“ und vergisst nicht, darauf hinzuweisen, dass das Mitbringen von Picknickutensilien für diesen Nachmittag explizit erwünscht ist – auch wenn es vor Ort ein Speisen- und Getränkeangebot geben wird. Es wird der normale Museumseintritt von vier Euro pro Erwachsenem erhoben.

Traditionell auf einem Mittwoch spielt die Musik im Europagarten. In diesem Jahr mit einem spannenden Ansatz: Ein „irischer Abend auf Friesisch“ wartet auf die Besucher. Kurt Grieme hat den Kontakt zu Frisian Bones hergestellt. „Die waren vor 15 Jahren schon mal hier in Syke, bei mir auf dem Muhlenhof“, erinnert er sich. Nun kommen sie mit einer großen Ladung schottischer und irischer Volkslieder – rockig oder folkig aufbereitet. Der Eintritt ist frei, Picknick ist erlaubt!

Den Syker Abschluss bildet am 19. August eine weitere spannende musikalische Melange: Die Bluus Bremers laden im Syker Vorwerk zu „Rhythm & Blues op Plattdütsch“. Funktioniert das? „Und wie!“, ist sich Nicole Giese-Kroner sicher. Die Texte sollen für die Zuschauer eingeblendet werden – „wir sind grad noch am Knubbeln, wie wir das hinkriegen. Das wird ein Spaß!“ Auch im Vorwerk gilt: Es gibt einen Imbiss und die Möglichkeit, selbst etwas zum Picknicken mitzubringen.

Die Syker Gartenkultur-Musikfestival-Konzerte Sonntag, 6. August:

„Swing meets Rock ‘n’ Roll“

Sax & Friends Trio

15 Uhr

Kreismuseum Mittwoch, 16. August:

„Irischer Abend auf Friesisch“

Frisian Bones

19 Uhr

Europagarten Samstag, 19. August

„Rhythm & Blues op Plattdütsch“

Bluus Bremers

19.30 Uhr

Syker Vorwerk