Garde-Bäcker in Syke schließt: Plötzlich, aber nicht unerwartet

Insolvenz

+ © Walter, Michael Der Garde-Bäcker in Syke schließt seine Türen. Der Grund dafür ist die Insolvenz des Gesamtunternehmens. © Walter, Michael

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Michael Walter schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Bäckereifiliale Garde an der Hauptstraße 19 in Syke schließt für immer. Der Grund ist die Insolvenz des Unternehmens.

Syke – Die Garde-Filiale an der Hauptstraße 19 ist seit heute, 31. August 2023, geschlossen. Und zwar endgültig. Das Aus kam im Zuge der Insolvenz des Gesamtunternehmens. Die Entscheidung sei erst im Laufe des Montags gefallen, heißt es aus Insiderkreisen. Für die Beschäftigten plötzlich, aber nicht unerwartet, könnte man sagen. Das Insolvenzverfahren lief bereits mehrere Monate.

+ Mit diesem Zettel informierten die Angestellten der Bäckereifiliale Garde in Syke ihre Kunden über die plötzliche Schließung. © Walter, Michael

Garde-Bäcker in Syke schließt: Gesamtunternehmen insolvent

Dass die Bekanntgabe der Entscheidung und der Termin der Schließung so dicht beieinander liegen, wollte die Syker Filialleitung nicht weiter kommentieren. Nur so viel: „Es entstehen dadurch keine Arbeitslosen. Alle Mitarbeiter sind in anderen Unternehmen untergekommen.“