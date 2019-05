Vogelwilde Elterntaxis und unklares Tempolimit: Gefahr vor Montessorischule

Der ganz normale Wahnsinn

+ © Ehlers Nur aus Richtung Schnepke herrscht Klarheit: Dort steht das 30er-Schild vor der Freien Schule (im Bild links). Aus der Gegenrichtung ist die Lage weniger eindeutig. © Ehlers

Syke - Autos, die an den unmöglichsten Stellen den Anker werfen und unvermittelt stehen bleiben, Parken im absoluten Halteverbot mit Behinderung des übrigen Verkehrs – dieses Bild bietet sich im Grunde überall, wo Schulen sind. In Syke ist es an einer wohl besonders schlimm: Vor der Montessorischule. Die liegt am Ortsausgang in Richtung Schnepke. Und zwar in einer unübersichtlichen Kurve an einer Hauptverkehrsstraße.