Gängeviertel: Letzte Chance

An dieser Stelle könnte das Gängeviertel seinen baulichen Ausgangspunkt nehmen: Rechts das ehemalige Gasthaus Brüning, daneben die Relikte der Tankstelle und Auto-Werkstatt aus den 50er Jahren. Insgesamt nicht gerade ein städtebauliches Glanzlicht. Ein Investor steht in den Startlöchern, der dieses Areal neu entwickeln könnte. Was fehlt, ist erstens der grundsätzliche politische Beschluss, mit der Planung zu beginnen und zweitens die Entscheidung, ob Syke zu einer Co-Finanzierung von Fördermitteln bereit wäre und der Investor dadurch nicht die ganze Summe alleine finanzieren müsste. - Archivbild: Jantje Ehlers