Syker Grüne führen Neujahrswanderung-Tradition des VVV weiter

Die Neujahrswanderung von Bündnis 90/Die Grünen stieß in ihrer zweiten Ausgabe auf gute Resonanz: Rund 30 Teilnehmer machten den Gang durch die Barrier Schweiz mit.

Syke - Von Dieter Niederheide. Wie gut, dass eine beliebte Tradition – die Neujahrswanderungen des ehemaligen VVV Syke – weiter gewandert ist, nämlich zu Bündnis 90/Die Grünen. Die haben am Sonntag zur zweiten Neujahrswanderung mit Gästeführerin Anni Wöhler-Pajenkamp eingeladen.

Marita Thiel-Wolf, mit Patrick Kloth Vorsitzende der Syker Grünen, durfte sich darüber freuen, dass auch die zweite Neujahrswanderung unter ihrer Ägide mit rund 35 Teilnehmern gut frequentiert war.

Vom Möbelhaus Wagner an der Bundesstraße 6 führte die Gästeführerin zu markanten örtlichen und landschaftlich reizvollen Punkten in der Barrier Schweiz, die als solche eigentlich nur wenig bekannt ist. Wetterfest gekleidet, viele mit Wanderschuhe an den Füßen – eine der Teilnehmerinnen war mit einem Walkstool, einer schwedischen Sitzgelegenheit für Pausen bei Wanderungen, unterwegs.

Am Ende der etwa fünf Kilometer langen Strecke traf man sich im Café Alte Posthalterei. Bei nasskaltem Wetter entdeckte die Wandergruppe dank Anni Wöhler-Pajenkamp Barrien mal von einer anderen Seite. Interessant war, was die Gästeführerin über die Kompensationsfläche nahe Wagner zu berichten wusste. Es handelt sich um die Kompensation fürs Gewerbegebiet mit neuen Lebensräumen für die Tier- und Pflanzenwelt.

Es gibt Obstwiesen mit verschiedenen Sorten, die laut der Gästeführerin von jedem gepflückt werden dürfen, sowie unter anderem ein Regenrückhaltebecken als Teich – ein Biotop als Lebens- und Rückzugsraum für Insekten, kleine Säugetiere und eine intakte Pflanzenwelt.

Die Wanderung führte unter anderem an der Heinrichstraße vorbei – angeblich wurde der Name wegen vieler Heinriche, die dort leben, gewählt. Die Heinrichstraße wurde um 1900 als erste Siedlung in Barrien von Arbeitern aus Bremen und Hemelingen erbaut. Zur neueren Siedlungsgeschichte Barriens zählen laut Wöhler-Pajenkamp auch die Schwalbenstraße (um 1972 erbaut) oder die Siedlung Hoher Esch.

Klar, dass auch der Krusenberg, laut Gästeführerin einst ein bewaldeter Berg, Ziel der Gruppe war. Hier wies die Gästeführerin beispielsweise auf vorgeschichtliche Funde hin, die bei einer einzigen gezielten archäologischen Grabung 1980/1981 entdeckt wurden. Darunter aus Brandgrubengräbern Schmuckreste wie Gürtelschnallen aus der römischen Kaiserzeit.

Weitere Ziele mit der Gästeführerin waren der Alte Heerweg als Vorläufer der B 6 – eine alte Verbindung von Nienburg nach Bremen – sowie das Arboretum, ein 2013 eingerichteter Baumpark mit etwa 70 Bäumen, überwiegend einheimische Arten.

Mitwanderer Harald Witt, Autor des Buches „Die schönsten Wanderungen rund um Bremen“, war angetan von der Wanderstrecke, die er zum Teil in seinem Buch unter „Barrier Heide“ beschrieben hat. Es sei lobenswert, dass diese Neujahrswanderung von den Grünen fortgesetzt werde, so Witt. „So lernen die Menschen Syke, die Ortschaften und die Landschaft kennen“, sagte Witt, der die Region wie seine Westentasche kennt. Gerhard Thiel, Ratsmitglied der Gruppe Bündnis 90/Die Grünen, versicherte, dass diese Tradition der Neujahrswanderungen auf jeden Fall beibehalten wird.