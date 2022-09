Für viele Syker Grundschüler gilt: Unterricht an der Großbaustelle

Von: Michael Walter

Der Grundschule an Lindhof versprüht einen mittlerweile etwas maroden Charme. Der preisgekrönte Bau ist sichtlich in die Jahre gekommen. Innen erhält er gerade – und in den nächsten Jahren – eine Frischzellenkur. © Michael Walter

Entkernen bis zur nackten Bausubstanz oder Erweiterung auf doppelte Größe: Die Grundschulen in Syke und Heiligenfelde werden massiv umgebaut. Auch während des laufenden Schuljahres.

Syke – Die Letzten werden die Ersten sein. An der Grundschule am Lindhof ist dieses biblische Zitat in gleich mehrfacher Hinsicht wahr: Der Jahrgangsbereich der vierten Klassen war der letzte, bei dem die seit Jahren immer wieder verschobene Modernisierung noch ausstand. Und er ist jetzt der erste, bei dem die Stadt als Schulträger und Bauherr das ganz große Rad dreht.

Statt einfach nur ein bisschen neuer Teppich, neue Möbel und ein paar andere Abtrennungen des großen Foyers vor den Klassenzimmern ist gerade die Radikalkur angesagt. Ähnlich wie bei der aktuell größten Syker Baustelle am Hallenbad – nur ein paar Steinwürfe vom Schulgelände entfernt – gilt an der GS Lindhof das Prinzip: Entkernen bis auf die nackte Bausubstanz und dann komplett neu wieder aufbauen. Oder wie es die Bauleitung beim Hallenbad mal formuliert hat: „Einmal Rohbau und zurück.“

Entsprechend sieht es im Jahrgangsbereich der Vierten jetzt auch aus: Grau in grau, nackter Beton an den Wänden, Decken und Böden. Das Treppenhaus ist dicht (Staubschutz), Zugang für die Handwerker nur über die Feuertreppe möglich. Auch um den Schulbetrieb nicht noch mehr zu stören. Denn die Arbeiten werden sich das ganze Schuljahr über hinziehen. Größte Herausforderung für die Schule: die vierten Klassen anderweitig im Haus unterzubringen.

Pro Jahr ein Jahrgangsbereich

Das soll sich in den nächsten Jahren so fortsetzen. Pro Jahr ein Jahrgangsbereich, lautet der Plan. Gearbeitet wird von oben nach unten. Als letzter Jahrgangsbereich kommt somit der der ersten Klassen dran. Und danach muss das Forum neu gemacht werden. Kosten: pro Jahr eine Million.

Ein Riesenaufwand, den die Stadt da betreibt. Und nicht unbedingt freiwillig. „Das war unausweichlich und hat mit den Brandschutzvorschriften zu tun“, erklärt Christian Gill, verantwortlicher Projektleiter im Syker Bauamt. „Weil wir die Mensa angebaut haben, entfällt der Bestandsschutz für den Rest des Gebäudes. Wir müssen jetzt also den gesamten Bau an die aktuellen Anforderungen anpassen.“

Die Grundschule in Heiligenfelde ist sogar eine noch größere Baustelle: Mit dem Umbau zur Ganztagsgrundschule wird sie doppelt so groß wie vorher. © Walter, Michael

Das wird nicht völlig ohne Auswirkungen auf die Architektur des damals preisgekrönten Gebäudes aus den frühen 1970er-Jahren gehen: Die weiten, offenen Räume im Innenbereich, vom Erdgeschoss bis unters Dach, wird es nicht mehr in der gewohnten Form geben. „Das Treppenhaus muss eingehaust werden, ebenso der Verwaltungstrakt“, so Gill. Damit das großzügige Raumgefühl weitgehend erhalten bleibt, ist viel Glas vorgesehen.

Die noch weit größere Baustelle betreut Christian Gill rund fünf Kilometer Luftlinie weiter südlich: In Heiligenfelde baut die Stadt gerade die Astrid-Lindgren-Grundschule zur offenen Ganztagsschule um. Die Schule wächst dadurch auf die doppelte Größe.

Personalmangel und Materialmangel

„Wir sind noch nicht ganz bei Halbzeit“, umschreibt Gill. Der Plan war: Fertigstellung bis Sommer 2023. „Das schaffen wir nicht mehr“, sagt er. Das hat vor allem zwei Gründe: Personalmangel und Materialmangel. „Stellenweise verzweifeln wir hier echt.“ Neues Ziel ist: 2024 soll alles fertig sein.

1400 Quadratmeter hatte die Schule vorher. „Wir bauen jetzt dasselbe noch mal an.“ Im Neubau entstehen laut Gill drei Gruppenräume und zwei Klassenräume, ein Musikraum, ein Forum mit Bühne, das auch als Mensa genutzt wird, eine Frischküche und eine Lehrküche. Der Altbau wird – ähnlich wie am Lindhof in Syke – kernsaniert. Insgesamt stehen dafür 7,5 Millionen Euro im Haushalt zur Verfügung.

„Der Neubau sollte eigentlich im Januar schon fertig sein“, sagt Gill. Weil das nicht geklappt hat, musste er improvisieren: Als Notlösung wurden Trennwände eingezogen. Zwei Klassenräume und ein Gruppenraum können auf diese Weise schon genutzt werden, während hinter den Trennwänden weiter gearbeitet wird.

Die ersten neuen Klassenräume sind in Heiligenfelde bereits in Betrieb. Christian Gill vom Syker Bauamt findet das Ergebnis richtig gut. © Walter, Michael

Weil sich die Arbeiten am Neubau verzögert haben, musste ein Teil der Arbeiten am Uralt-Bau schon vorgezogen werden. Dritter Bauabschnitt wird die Sanierung am „alten Neubau“ und dem Anbau. Danach käme der Verwaltungstrakt an die Reihe. Die Außenanlagen samt Feuerwehrzufahrt stellen praktisch einen fünften Bauabschnitt dar. Und am liebsten würde Christian Gill auch noch eine Fotovoltaik-Anlage einbauen. Die ist bisher aber nicht im Budget.

Höchsten persönlichen Respekt zollt Christian Gill jeweils dem Schulleitungsteam und dem Kollegium, am Lindhof wie in Heiligenfelde. „Wie die das alles mittragen, das ist einfach toll!“