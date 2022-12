Budenzauber für den Syker Süden: der 27. Heiligenfelder Weihnachtsmarkt

Von: Dierck Wittenberg

Der Heiligenfelder Weihnachtsmarkt ist an die Michaels-Kirche zurückgekehrt. Der Markt erwies sich wiedermal als Treffpunkt für den Syker Süden – auch dank von Vereinen und Initiativen.

Heiligenfelde – Der Heiligenfelder Weihnachtsmarkt ist am gestrigen dritten Adventssonntag an die Michaels-Kirche zurückgekehrt. Nach zweijähriger Coronapause wurde aus dem Platz ums Kriegerdenkmal wieder ein Treffpunkt für den Syker Süden – vor allem auch dank verschiedener Vereine aus dem Ortsteil und seiner Nachbarschaft.

Oder auch dank privater Initiative: Mit vier Freunden aus seiner Doppelkopf-Runde hat Rainer Grabis das Glühwein-Angebot erweitert. An ihrer Bude verkauften sie Glühwein vom Bremer Ratskeller, der sich, so Grabis, bei der Kontaktaufnahme sehr offen für die Idee gezeigt habe.

Während es für die Doppelkopf-Freunde eine Premiere war, gibt es einige Stände schon so lange wie den Markt – oder zumindest fast. Bei 27 von 27 Auflagen war der Sportverein Heiligenfelde dabei. Er bot Speisen und Getränke an, darunter Currywurst mit selbst gemachter Soße und eine heiße Variante eines Aperol Spritz nach eigener Rezeptur.

Bei seinem ersten Weihnachtsmarkt in dieser Funktion besuchte Ortsbürgermeister Horst Hickmann zum Auftakt die einzelnen Buden mit dem Funkmikrofon. Dabei stellte er den Sportverein beispielsweise als dienstältesten Marktbeschicker vor. Karin und Harry Jüterbock mit ihrem Stand für Keramik, Baumschmuck und Marmelade sowie der Schützenverein Wachendorf waren immerhin zum 26. Mal dabei.

Horst Hickmann, Almut Schumacher-Kölle, Manuel Schulenberg und Yannick Kulinna – Mitglieder des Ortsrats, dem Schirmherr der Veranstaltung – zeigten sich am frühen Nachmittag zufrieden mit dem Aufbau und optimistisch für den weiteren Verlauf. Der Aufbau am Morgen sei schnell erledigt gewesen. „Das ist ein Weihnachtsmarkt, bei dem das ganze Dorf dahinter steht“, sagte Schulenburg, der mit seinem Klemmbrett die Anordnung der Stände überblickt hatte.

Zwar waren es Schulenburg zufolge dieses Mal drei Buden weniger als vor der Pause. Aber an den 14 Ständen war alles da, was so ein Markt braucht. Neben Schmalzkuchen, Glühwein oder Kunsthandwerk gehört in Heiligenfelde dazu traditionell ein Stand für deftiges Knipp. Den hat in diesem Jahr erstmals die Dorfjugend Wachendorf übernommen.

Von Tag eins an sei es die Idee gewesen, dass die Vereine davon profitieren, so Schulenberg. „Das stärkt den Syker Süden“, findet Horst Hickmann und unterstreicht: „Hier kennt fast jeder jeden.“ Die familiäre Atmosphäre unter den Marktbeschickern konnte etwa Karin Jüterbock bestätigen. „Das ist das Schöne“, sagte die Wachendorferin.

Kalt und trocken: Wie bestellt für einen Weihnachtsmarkt war das Wetter. Zum Nachmittag hin wurde es immer voller. Nach Auftritten des Posaunenchors und von Grundschulkindern kam auch der Nikloaus vorbei.